Μιχαήλ Ταμπακάκης: «Έχω βάλει μια ειδοποίηση στο κινητό, που με ενημερώνει όταν έχω ξεπεράσει τη μισή ώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μιχαήλ Ταμπακάκης
Φωτογραφία: Instagram/michail_tampakakis

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν καλεσμένος το πρωί της Τετάρτης (3/12) ο Μιχαήλ Ταμπακάκης. Ο ηθοποιός, ο οποίος φέτος πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Να μ’ αγαπάς» ενώ συμμετέχει και στον «Γιατρό», ανάμεσα σε άλλα μίλησε στην συνέντευξή του για την σχέση του με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου διατηρεί ενεργά προφίλ, και εξήγησε το τι έχει κάνει ώστε να μην ασχολείται πολύ ώρα μέσα στην ημέρα του με αυτά.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Μιχαήλ Ταμπακάκης είπε για το πώς διαχειρίζεται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Βγαίνει μια ειδοποίηση που σου λέει ότι έχεις ξεπεράσει τη μισή ώρα. Καμιά φορά συνεχίζω, παρ’ ότι μου έχει έρθει η ειδοποίηση. Το έχω βάλει για να το έχω στο μυαλό μου. Προσπαθώ να μην το ξεπερνάω και αν το ξεπεράσω να έχω στο μυαλό μου ότι τώρα είμαστε εκεί!».

Μιλώντας για το «Να μ’ αγαπάς», ο πρωταγωνιστής της σειράς ανέφερε πως: «Δεν ξέρω ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά που έχω με τον “Ορφέα”. Η αγάπη του για την οικογένεια θα μπορούσα να πω ότι είναι ένα κοινό. Αγαπάω πολύ την οικογένειά μου και είναι στις πρωταρχικές αξίες στη ζωή μου, μαζί με τους φίλους μου και κάποια άλλα πράγματα. Παρ’ όλα αυτά θεωρώ ότι εγώ δεν θα παρατούσα τη ζωή μου για να γυρίσω πίσω και να σώσω τα σπασμένα του πατέρα μου. Επίσης σίγουρα δεν θα παντρευόμουν έναν άνθρωπο τον οποίο δεν έχω επιλέξει εγώ και μου τον έχουν επιβάλλει».

