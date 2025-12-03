Αχιλλέας Μπέος: Ο διάλογος με τον Σωτήρη Πολύζο στη φωταγώγηση της πόλης – «Πήρε το τραπεζομάντηλο της γιαγιάς μου και το έκανε σακάκι»

Κάθε χρόνο η φωταγώγηση του Βόλου, είναι το event που περιμένουν οι πολίτες πριν τα Χριστούγεννα. Παρουσιαστής της εκδήλωσης φέτος ήταν ο Σωτήρης Πολύζος, ενώ η Ανδρομάχη μαζί με τον Θοδωρή Φέρρη διασκέδασαν το κοινό.

«Μήπως το σπάνιο παιδί που ψάχνεις είναι ο Αχιλλέας Μπέος;» είπε ο Σωτήρης Πολύζος στην Ανδρομάχη πριν καλέσει τον Αχιλλέα Μπέο στη σκηνή με τη φράση: «Δήμαρχε του Βόλου, δημιουργέ αυτού του σόου, Αχιλλέα Μπέο, ελάτε στη σκηνή γιατί πέρασε ώρα και δεν σας έχει δει η πόλη σας. Να το το παιδί, λοιπόν».

«Είναι ο μόνος άνθρωπος που βρίσκει τρόπο να με εκνευρίζει γιατί πάντα κάνει κάποια μαλ@@@α… αλλά δεν πειράζει, το ξεπερνάμε σήμερα, είναι η μέρα τέτοια. Άλλο ήταν το σκηνικό σήμερα» είπε ο δήμαρχος Βόλου.

Σχολιάζοντας το σακάκι που επέλεξε να φορέσει ο κ. Πολύζος, ο δήμαρχος Βόλου είπε πως ένα τέτοιο είχε η γιαγιά του για τραπεζομάντηλο, λέγοντας χαρακτηριστικά «και το πήρε ο πο@@της και το έκανε σακάκι», για να πει στη συνέχεια ότι έκανε…πλάκα. «Χιούμορ είναι, αν θέλουν ας το παρεξηγήσουν, γιορτές έρχονται» ανέφερε ο δήμαρχος.