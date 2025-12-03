Φυλακές Αλικαρνασσού: Δύο τραυματίες σε άγρια συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων

Άγρια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών κρατουμένων, που θα μπορούσε να πάρει επικίνδυνες διαστάσεις, σημειώθηκε προ ημερών στο σωφρονιστικό κατάστημα της Νέας Αλικαρνασσού.

Μάλιστα, υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν ότι εάν η επέμβαση των υπαλλήλων της φυλακής δεν ήταν άμεση, τότε θα είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς μεταξύ των εγκλείστων.

Όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα με πληροφορίες της «Πατρίς», όταν σημειώθηκε πρώτα ο άγριος ξυλοδαρμός ενός Αλγερινού από έναν Παλαιστίνιο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες μοιράζονται το ίδιο κελί και είναι έγκλειστοι για περιστατικά ξυλοδαρμού και ο ένας εκ των δύο και για ναρκωτικά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Παλαιστίνιος για άγνωστο λόγο άρχισε να χτυπάει στο σώμα και στο πρόσωπο τον Αλγερινό συγκρατούμενό του. Εκείνος άρχισε να καλεί σε βοήθεια και τότε επενέβησαν κι άλλα άτομα με τον κίνδυνο της γενικής σύρραξης να είναι ορατός.

Τρεις άλλοι κρατούμενοι από Τυνησία και Αλγερία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έτρεξαν στο κελί νούμερο 10, όπου είδαν τον νεαρό αλλοδαπό να έχει εμφανή τραύματα από τα χτυπήματα που δεχόταν. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τρεις άνδρες επιτέθηκαν στον άνδρα από την Παλαιστίνη, ενώ χτύπησαν και έναν ακόμη συμπατριώτη του, που πήγε να τον βοηθήσει. Το αποτέλεσμα ήταν και οι δύο να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Από τις αστυνομικές αρχές διενεργείται έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η άγρια συμπλοκή.