Κύπελλο Ελλάδας: «Αυλαία» με νίκη γοήτρου για την Athens Kallithea – 2-1 την Καβάλα

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Athens Kallithea

Με νίκη ολοκλήρωσε η Athens Kallithea τις υποχρεώσεις της στο Κύπελλο Ελλάδας.

Για την 4η αγωνιστική της League Phase, η αθηναϊκή ομάδα επικράτησε 2-1 της Καβάλας στο γήπεδο «Γρηγόρης Λαμπράκης», πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη της, μετά από τρεις ήττες σε ισάριθμούς αγώνες.

Ο Σωτηράκος στο 21΄ και ο Σαρδέλης στο 51΄ ήταν οι σκόρερ για τους νικητές, ενώ ενδιάμεσα (47΄) ο Σταμούλης είχε ισοφαρίσει προσωρινά για τους «αργοναύτες», που έμειναν στον ένα βαθμό και έχουν σε εκκρεμότητα τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Οι αρχικές συνθέσεις:

ATHENS KALLITHEA (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Καλιάρος, Ινσούα, Σωτηράκος, Γκέζος, Παυλάκης, Σαταριάνο, Κριμιτζάς, Ντεντάκης, Σαρδέλης, Γκολφίνος, Καντίγιο

ΚΑΒΑΛΑ (Γιάννης Τάτσης): Ιωαννίδης, Διονέλλης, Ξυγκόρος, Κατσουλίδης, Δημοσθένους, Κολλάρας, Μπρέγκου, Σταμούλης, Σγουρός, Χρούστινετς, Κουντουριώτης

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Η αρχαία άσκηση που την αντιμετωπίζει αποτελεσματικά

ΕΟΦ: Σε περιορισμένη διαθεσιμότητα 273 φάρμακα τον Νοέμβριο

Αγρότες: Νέες διευκρινίσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις επιδοτήσεις

e-ΕΦΚΑ: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:37 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0: Η Ένωση έκανε το «4 στα 4» και περιμένει να δει αν θα «μείνει» στην πρώτη τετράδα

Η ΑΕΚ έκανε το «4Χ4» στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς νίκησε εύκολα και τον ΟΦΗ με...
19:56 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Κύπελλο Ελλάδας: Αστέρας Τρίπολης διέλυσε με 5-0 την Ηλιούπολη και… περιμένει

Με συνοπτικές διαδικασίες, ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε με σκορ 5-0 την Ηλιούπολη στο «Θεόδωρος Κ...
15:39 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Ολυμπιακός: Ευρωπαίοι «γίγαντες»… μπαίνουν στην ουρά για τον Χρήστο Μουζακίτη

Ευρωπαίοι γίγαντες… μπαίνουν στην ουρά για τον Χρήστο Μουζακίτη. Δημοσιεύματα σε Αγγλία,...
09:53 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

NBA: Ασταμάτητοι οι Θάντερ, 21 νίκες σε 22 αγώνες

Ο Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ σημείωσε 38 πόντους (5/6 τρίποτντα) και «μοίρασε» τέσσερις ασίστ σε...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»