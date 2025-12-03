Πειραιάς: 16χρονος θώπευσε γυναίκα στον δρόμο – Κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου υπόθεση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος πεζής στην περιοχή του Πειραιά.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 16χρονου αλλοδαπού που διαμένει σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Πειραιά.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου 2025 σε κεντρικό σημείο του Πειραιά, ο 16χρονος θώπευσε γυναίκα η οποία κινούνταν πεζή και διέφυγε.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου μετά από προανάκριση ταυτοποίησαν τον 16χρονο ως δράστη και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του για το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Mega, ο 16χρονος έχει καταγραφεί να ακολουθεί μια νεαρή γυναίκα και να επιχειρεί να της επιτεθεί. Η γυναικά είχε ξεκινήσει για να πάει στην δουλειά της, και ξαφνικά από πίσω της βρέθηκε ο άγνωστος άνδρας με ένα σακίδιο στη πλάτη. Όπως φαίνεται από το βίντεο, την ακολουθεί διακριτικά ενώ στην συνέχεια καταγράφεται να την πλησιάζει όλο και περισσότερο.

Λίγα λεπτά αργότερα, στην λεωφόρο Χατζηκυριάκου, ο δράστης βρήκε την ευκαιρία να επιτεθεί στην γυναίκα, όπως η ίδια κατήγγειλε, χωρίς εκείνη να προλάβει να αντιδράσει και να τον αποφύγει. Η γυναίκα έβαλε τις φωνές, ζήτησε βοήθεια, και έτσι ο δράστης φοβήθηκε και τράπηκε σε φυγή.