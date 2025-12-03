Πειραιάς: 16χρονος θώπευσε γυναίκα στον δρόμο – Κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Πειραιάς: 16χρονος θώπευσε γυναίκα στον δρόμο – Κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου υπόθεση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος πεζής στην περιοχή του Πειραιά.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 16χρονου αλλοδαπού που διαμένει σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Πειραιά.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου 2025 σε κεντρικό σημείο του Πειραιά, ο 16χρονος θώπευσε γυναίκα η οποία κινούνταν πεζή και διέφυγε.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου μετά από προανάκριση ταυτοποίησαν τον 16χρονο ως δράστη και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του για το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Mega, ο 16χρονος έχει καταγραφεί να ακολουθεί μια νεαρή γυναίκα και να επιχειρεί να της επιτεθεί. Η γυναικά είχε ξεκινήσει για να πάει στην δουλειά της, και ξαφνικά από πίσω της βρέθηκε ο άγνωστος άνδρας με ένα σακίδιο στη πλάτη. Όπως φαίνεται από το βίντεο, την ακολουθεί διακριτικά ενώ στην συνέχεια καταγράφεται να την πλησιάζει όλο και περισσότερο.

Λίγα λεπτά αργότερα, στην λεωφόρο Χατζηκυριάκου, ο δράστης βρήκε την ευκαιρία να επιτεθεί στην γυναίκα, όπως η ίδια κατήγγειλε, χωρίς εκείνη να προλάβει να αντιδράσει και να τον αποφύγει. Η γυναίκα έβαλε τις φωνές, ζήτησε βοήθεια, και έτσι ο δράστης φοβήθηκε και τράπηκε σε φυγή.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Δεν πρέπει να τρώμε τρόφιμα με φρουκτόζη όταν έχουμε λοίμωξη – Μπορεί να αυξήσει τη φλεγμονή

Ριζικές αλλαγές στο σύστημα Υγείας φέρνουν νέες ψηφιακές και θεσμικές παρεμβάσεις

Πρόεδρος ΕΛΓΑ: Πριν από τις γιορτές η προκαταβολή αποζημιώσεων του 2025- Τι είπε για τις καταγγελίες περί παρακράτησης εισφ...

Σούπερ μάρκετ: Στο 1,75% ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ – Σε ποια προϊόντα αυξήθηκαν οι τιμές και σε ποια ...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:05 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Σέρρες: Η στιγμή που αστυνομική κλούβα προσπαθεί να σπάσει τον κλοιό των αγροτών – Δείτε το βίντεο

Πατάει γκάζι, κάνει αναστροφή και επιχειρεί να σπάσει το μπλόκο των αγροτών, ο οδηγός κλούβας ...
17:55 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων ο 16χρονος που συνελήφθη με κλεμμένη μηχανή έπειτα από καταδίωξη 

Σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων οδηγείται, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 16χρονος πο...
17:54 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Μπλακ άουτ στο Μαρούσι – Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές

Μπλακ άουτ αυτή την ώρα στο Μαρούσι, καθώς γύρω στις 17.15 το απόγευμα της Τετάρτης (3/12) έπε...
17:50 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Χάρτης: Δείτε πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία που θα πλήξει τα επόμενα 24ωρα τη χώρα μας – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν  

Χάρτη σε σχέση με την πορεία της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την χώρα μας τα επόμενα ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»