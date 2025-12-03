Δολοφονία στο Νέο Ψυχικό: «Δεν μπορώ να σκοτώσω, δεν θα το έκανα ποτέ» – Τι υποστήριξε στην απολογία του ο 45χρονος κατηγορούμενος

  • Ο 45χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι έπεσε θύμα σκευωρίας.
  • Ενώπιον του δικαστηρίου δήλωσε: «Δεν μπορώ να σκοτώσω, δεν θα το έκανα ποτέ», προκαλώντας έντονη αντίδραση από μέλη της οικογένειας του θύματος.
  • Η εισαγγελέας εξέφρασε αμφιβολίες για το άλλοθι του κατηγορούμενου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οι κάμερες στο ΟΑΚΑ δεν λειτουργούσαν την ημέρα της δολοφονίας.
Αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό ο 45χρονος κατηγορούμενος που φέρεται ως φυσικός αυτουργός, υποστηρίζοντας κατά την απολογία του ότι έπεσε θύμα σκευωρίας.

Της Άννας Κανδύλη 

«Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια αυτού του ανθρώπου, αλλά εγώ δεν έχω καμία σχέση. Δεν μπορώ να σκοτώσω, δεν θα το έκανα ποτέ», δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου, τονίζοντας ότι είναι «βαθιά θρησκευόμενος» και δεν εξαγοράζεται. Οι αναφορές του προκάλεσαν έντονη αντίδραση από μέλη της οικογένειας του θύματος, που παρακολουθούσαν τη διαδικασία.

Όπως υποστήριξε, την ημέρα της δολοφονίας ο ίδιος βρισκόταν στο ΟΑΚΑ, όπου είχε πάει με ταξί για να περπατήσει έπειτα από οδηγία γιατρού. Εκεί παρέμεινε για περίπου μία ώρα και στη συνέχεια επέστρεψε σε πολυκατοικία στην οδό Πάτμου, απ’ όπου πήρε τη μοτοσικλέτα του για να μεταβεί στο «Υγεία», όπου είχε προγραμματισμένο ραντεβού για αφαίρεση νάρθηκα από τη μύτη. Υποστήριξε μάλιστα ότι λόγω της πρόσφατης επέμβασης δεν μπορούσε να φορέσει κράνος, παρότι το άτομο που εμφανίζεται στο υλικό ασφαλείας της δικογραφίας φοράει προστατευτικό.

Η εισαγγελέας εξέφρασε αμφιβολίες για την ύπαρξη του άλλοθι, επισημαίνοντας ότι ένας τόσο μεγάλος χώρος, όπως το ΟΑΚΑ, διαθέτει συστήματα καταγραφής. Ο κατηγορούμενος απάντησε ότι ο τότε δικηγόρος του αναζήτησε υλικό και ενημερώθηκε πως οι κάμερες δεν λειτουργούσαν. «Δεν είχα σωστή εκπροσώπηση», είπε, εξηγώντας ότι γι’ αυτόν τον λόγο αποφάσισε να τον αντικαταστήσει.

Τι είπε για τον μεσίτη-επιχειρηματία της Μυκόνου

Σημαντικό μέρος της απολογίας του αφορούσε τη γνωριμία του με μεσίτη-επιχειρηματία της Μυκόνου, συνεργάτη του θύματος. Τον χαρακτήρισε έναν από τους «πιο δυνατούς παίκτες» στον χώρο των ακινήτων, υποστηρίζοντας ότι «κάποιοι ήθελαν να τον βγάλουν από τη μέση». Ανέφερε πως η αστυνομία τον πίεσε να τον κατονομάσει ως εντολέα, υποσχόμενη ελαφρύνσεις. «Δεν θα κατηγορούσα ποτέ κάποιον ψεύτικα για να αθωωθώ», είπε χαρακτηριστικά.

Ο 45χρονος περιέγραψε σκηνές έντονης πίεσης κατά τη σύλληψή του και την παραμονή του στη ΓΑΔΑ, κάνοντας λόγο για «ψυχολογικό πόλεμο». Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, του ειπώθηκε ότι «δεν μας ενδιαφέρεις εσύ, μας ενδιαφέρει ο μεσίτης» και πως τον ενθάρρυναν να τον εμπλέξει. «Μου έλεγαν “πόσα πήρες για να σκοτώσεις τον Στάθη;”», πρόσθεσε.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο με την απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου, ο οποίος κατηγορείται ως συνεργός.

