Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες: Ενισχύονται τα μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις είναι οι αγρότες της χώρας, με χιλιάδες τρακτέρ να είναι παρατεταγμένα από τον κόμβο Λευκώνα Σερρών και το τελωνείο του Προμαχώνα, έως τη Νίκαια Λάρισας, τα Μάλγαρα, το τελωνείο των Κήπων και τον Ε65 στην Καρδίτσα. Κλειστοί δρόμοι, παρακαμπτήριες διαδρομές, μπλόκα και συγκεντρώσεις από άλλες επαγγελματικές ομάδες συνθέτουν την εικόνα μιας πανελλαδικής αγροτικής πίεσης που εντείνεται ώρα με την ώρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το απόγευμα της Τετάρτης (4/12) οι αγρότες θα κάνουν επανεκτίμηση της κατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.

Στο μπλόκο της Νίκαιας βρίσκονται 1.300 τρακτέρ παρατεταγμένα ενώ καταφθάνουν συνεχώς κι άλλα από χωριά των Τρικάλων.

Οι αγρότες έχουν προγραμματίσει για την Πέμπτη (4/12), διαμαρτυρία συμπαράστασης στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων όπου αναμένεται να οδηγηθούν στο αυτόφωρο οι δύο αγρότες που συνελήφθησαν την Κυριακή στα επεισόδια.

Σημειώνεται ότι για το διάστημα που θα παραμένει κλειστός ο κόμβος της Νίκαιας γίνεται παράκαμψη των οχημάτων μέσω του Πλατυκάμπου. Τα οχήματα που έρχονται από την Αθήνα εκτρέπονται από τον κόμβο του Κιλελέρ.

Καρδίτσα

Ανυποχώρητοι εμφανίζονται οι αγρότες στο ισχυρό μπλόκο Καρδίτσας στο οποίο υπολογίζεται ότι είναι παρατεταγμένα περίπου 1.000 τρακτέρ ενώ οι «δυνάμεις» τους ενισχύονται και από χωριά της Καρδίτσας και από γειτονικούς νομούς. Ήδη υπάρχει ένα δεύτερο μπλόκο στα διόδια του Λογγού από τους αγρότες των Τρικάλων με 500 τρακτέρ.

Στον Ε65 βρίσκονται πάνω από 2.000 τρακτέρ. Οι εκπρόσωποι των αγροτών δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας οπότε και αναμένεται να επανεκτιμήσουν την κατάσταση ζητώντας διάλογο με συγκεκριμένες λύσεις.

Πάντως, σύμφωνα με το κλίμα που επικρατεί η παραμονή των αγροτών φαίνεται να είναι πολυήμερη, καθώς έχουν εφοδιαστεί με σκηνές, σόμπες ακόμα και χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Σέρρες

Η πορεία των αγροτών από τις Σέρρες προς τον Προμαχώνα σταμάτησε στο δεύτερο μπλόκο της αστυνομίας το οποίο βρίσκεται στο 4ο χιλιόμετρο της διαδρομής Σιδηροκάστρου–Προμαχώνα, περίπου 20 χιλιόμετρα πριν το τελωνείο, σε σημείο όπου ο κάθετος άξονας της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Σερρών–Προμαχώνα παραμένει κλειστός.

Οι αγρότες, αδυνατώντας να περάσουν από το μπλόκο, έχουν στραφεί πλέον στην αναζήτηση εναλλακτικών περασμάτων μέσα από το βουνό, εξετάζοντας χωματόδρομους και δασικές διαδρομές που θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν στον Προμαχώνα χωρίς να συναντήσουν αστυνομικές δυνάμεις.

Νωρίτερα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από όλο τον νομό Σερρών συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στη διασταύρωση Σιδηροκάστρου, στον κόμβο Λευκώνα, από όπου και ξεκίνησαν την πορεία τους με κατεύθυνση το τελωνείο του Προμαχώνα. Σε εκείνο το σημείο κατάφεραν να παρακάμψουν το πρώτο μπλόκο της αστυνομίας και να συνεχίσουν, ωστόσο στο δεύτερο μπλόκο η αστυνομική δύναμη ήταν ισχυρότερη και δεν τους επέτρεψε τη διέλευση. Παρά τη δυσκολία, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό. Αυτή την ώρα ομάδες τους εξερευνούν ορεινά περάσματα, επιδιώκοντας να βρουν δίοδο για να συνεχίσουν την κινητοποίησή τους.

Μάλγαρα

Στα διόδια των Μαλγάρων για τέταρτη ημέρα το ρεύμα προς Αθήνα να είναι κλειστό από τους αγρότες που δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Το απόγευμα θα κλείσουν και τα δύο ρεύματα των διοδίων.

Η κατάσταση στα διόδια παρακολουθείται συνεχώς από την Τροχαία, καθώς η κυκλοφορία προς Αθήνα παραμένει αποκλεισμένη, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει ανάλογα με τις αποφάσεις των αγροτών.

Στις 5 το απόγευμα οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης έχουν προγραμματίσει συνέλευση στην Επανομή προκειμένου να αποφασίσουν εάν θα κλείσουν και τον κόμβο στα Πράσινα Φανάρια.

Στήριξη στις κινητοποιήσεις αναμένεται και από ψαράδες, οι οποίοι αύριο αναμένεται να βρεθούν στο μπλόκο όπου θα μοιράσουν ψάρια σε διερχόμενους οδηγούς ως ένδειξη συμπαράστασης.

Ένταση στο Κιάτο

Ένταση επικράτησε νωρίτερα σήμερα το πρωί (3/12) στην κινητοποίηση των αγροτών της Κορινθίας, στον κόμβο του Κιάτο, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν παραταχθεί στον δρόμο και δεν τους επέτρεπαν να προχωρήσουν για λίγη ώρα σε συμβολικό κλείσιμο της Εθνικής Οδού Πατρών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Όπως μπορείτε να δείτε στα βίντεο του enikos.gr, ενώ οι αγρότες επιχείρησαν να προσπεράσουν τις αστυνομικές δυνάμεις, προκλήθηκε ένταση για λίγα λεπτά και στην συνέχεια έγινε χρήση χημικών.

Λίγη ώρα αργότερα η κατάσταση ηρέμησε, ωστόσο μέχρι και τώρα παραμένει έκρυθμη. Έπειτα από συνεννόηση με την αστυνομία, οι αγρότες έχουν κλείσει μέρος της Εθνικής Οδού, στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ στο ύψος του Ξυλοκάστρου πραγματοποιείται εκτροπή οχημάτων.

Νωρίτερα, οι αγρότες είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή Πετμεζά, όπου έδωσαν το σήμα της εκκίνησης των κινητοποιήσεων και στην Κορινθία, με πολλούς να τονίζουν πως θα παραμείνουν στο σημείο για όσο χρειαστεί, και καθημερινά θα μαζεύονται όλο και περισσότεροι.

Φθιώτιδα: Δεκάδες τρακτέρ στον κόμβο της Ομβριακής

Στους δρόμους βγήκαν και οι αγρότες της βόρειας Φθιώτιδας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των συναδέλφων τους από την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα του Δήμου Δομοκού και συγκεντρώθηκαν το πρωί της Τετάρτης (3/12) στον κόμβο Ομβριακής.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, περισσότερα από 80 τρακτέρ συγκεντρώθηκαν κατά μήκος τους δρόμου, χωρίς να διακόψουν την κυκλοφορία των οχημάτων και αναμένονται αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις τους.

Νωρίτερα σχηματίστηκε μεγάλη ουρά οχημάτων στην παλιά εθνική οδό Λαμίας – Λάρισας στο ύψος του Δρούγου και μέχρι τον κόμβο της Ομβριακής, λόγω της κίνησης των γεωργικών ελκυστήρων στον δρόμο.

Οι αγρότες φέρονται αποφασισμένοι να σκληρύνουν την στάση τους, κάνοντας λόγο για ζητήματα επιβίωσης.

Διαχωρίζουν τις θέσεις τους από «φραπέδες» και χασάπηδες» κι όσους εκμεταλλεύτηκαν τον τίτλο του αγρότη και ζητούν από την κυβέρνηση να δει τι πραγματικά συμβαίνει στην ύπαιθρο, ποιοι πραγματικά παράγουν και ποιοι συστηματικά καταστρέφονται από συγκεκριμένες οριζόντιες λύσεις, ενίοτε και από φυσικές καταστροφές, όπως συνέβη στην περιοχή τους από τις πρόσφατες κακοκαιρίες.

Στις 4 το μεσημέρι είχε προγραμματιστεί Γενική Συνέλευση για τις οριστικές αποφάσεις, ενώ αρκετές είναι οι προτάσεις για συνέχιση του αγώνα τους. Δεν είναι λίγοι μάλιστα αυτοί που προτείνουν ακόμη και την κάθοδό τους σε πιθανό κεντρικό μπλόκο έξω από τη Λαμία.

Δείτε εικόνες από το lamiareport.gr: