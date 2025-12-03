Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5: Γκολ, θέαμα και «3 στα 3» στο Κύπελλο Ελλάδας

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός έκανε, όπως αναμενόταν, το 3/3 στη League Phase του Κυπέλλου, επικρατώντας της «Ελλάς Σύρου» στο νησί των κυκλάδων με το θεαματικό 5-2.

 

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν από νωρίς γνωστές τις προθέσεις τους, καθώς με τη συμπλήρωση του πρώτου τέταρτου είχαν δύο δοκάρια, στο 6ο λεπτό με το «σκροπ» του Καμπελά και στο 15ο με τη βολίδα του Γιάρεμτσουκ εκτός περιοχής.

Εν τέλει, το γκολ για τους φιλοξενούμενους ήρθε στο 25΄. Σε κομπίνα ύστερα από εκτέλεση κόρνερ ο Νασιμέντο έδωσε στον Καμπελά, εκείνος έστρωσε για τον Γιαζιτζί που σούταρε συρτά και η μπάλα, αφού κόντραρε στον Γώγο και κατέληξε στα δίχτυα για το 0-1.

Στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου (49΄) οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ διπλασίασαν με προβολή του Ταρέμι από σέντρα του Γιαζιτζί, για να ακολουθήσει δύο λεπτά αργότερα το απίθανο αυτογκόλ του Καλογερόπουλου με… καρφωτή κεφαλιά, για το 1-2.

Ο Ολυμπιακός ξαναπήρε προβάδισμα δύο τερμάτων στο 61ο λεπτό, όταν από τη συνεργασία Ταρέμι και Νασιμέντο ο Πορτογάλος βρήκε τον Γιαζιτζί, που με πολύ δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Γκίνη.

Οι γηπεδούχοι δεν πτοήθηκαν και συνεχίζοντας το παιχνίδι τους βρήκαν και δεύτερο γκολ στο 78΄, με τον Βερνάρδο να προσπερνά τον Μάνσα και να «κρεμάει» τον Μπότη μειώνοντας σε 2-3.

Ο αγώνας είχε όμως κι άλλο θέαμα, με την πειραϊκή ομάδα να σκοράρει άλλες δυο φορές ως το τέλος, με τον Γιάρεμτσουκ να γράφει το 4-2 στο 84΄ με κεφαλιά από σέντρα του Ροντινέι και τον Ελ Κααμπί να διαμορφώνει το τελικό 5-2 στο 90΄ μετά την ασίστ του Στρεφέτσα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κωνσταντίνος Κατοίκος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μάνσα

ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Γώγος, Σταματούλας, Ζαφείρης (66΄ Γκέζος), Γαρουφαλιάς (46΄ Χνάρης), Μπάμπης, Νάτσος (7΄ Γιάκος), Βερνάρδος, Καλός (46΄ Κόλα), Ντέβιντ (62΄ Νίνο).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Μπότης, Κοστίνια (67΄ Βέσο), Καλογερόπουλος, Μάνσα, Μπρούνο (80΄ Ροντινέι), Νασιμέντο (80΄ Ελ Κααμπί), Σιπιόνι, Καμπελά (80΄ Στρεφέτσα), Γιαζιτζί, Ταρέμι (68΄ Ντ. Γκαρθία), Γιάρεμτσουκ.

