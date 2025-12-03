Στέφανος Κασσελάκης: «Ο Καραχάλιος να βγάλει τον σκασμό και να σεβαστεί την Καρυστιανού»

Σύνοψη από το

  • Ο Στέφανος Κασσελάκης υπερασπίστηκε τη Μαρία Καρυστιανού, τονίζοντας ότι «καλά θα κάνει ο Καραχάλιος και ο κάθε Καραχάλιος να βγάλει το σκασμό και να τη σεβαστεί». Επέκρινε όσους προσπαθούν να την παρουσιάσουν ως γραφική.
  • Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας επέρριψε την ευθύνη στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο «παριστάνει ότι δεν ξέρει τι γίνεται» παρά τις αλλαγές διοικήσεων και υπουργών.
  • Σχετικά με τις συνεργασίες, ο κ. Κασσελάκης δήλωσε φιλοσοφική εγγύτητα με το ΠΑΣΟΚ, αλλά σημείωσε την απουσία απάντησης σε πρόταση νόμου για την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Στέφανος Κασσελάκης

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη, τις συνεργασίες και τον Αλέξη Τσίπρα μίλησε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

Σε ερώτηση για την επίθεση που δέχθηκε η Μαρία Καρυστιανού ο Στέφανος Κασσελάκης είπε στο Contra ότι «κατ’ αρχάς αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα δικαίωμα ούτε καν να τολμήσουν να βγάλουν αυτόν τον άνθρωπο γραφικό και πρέπει να ντρέπονται που προσπαθούν να το κάνουν αυτό. Δεν μπορούν να τη φτάσουν ούτε στο ένα χιλιοστό, όχι μόνο γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει βιώσει τον μεγαλύτερο πόνο που μπορεί ένας άνθρωπος να βιώσει στη ζωή του, να χάνει το παιδί του».

«Ειδικά να το χάνει (σ.σ. το παιδί του) με ευθύνες πολιτικών που δεν αποδίδονται και κρύβονται πίσω από ασυλίες. Συνεπώς καλά θα κάνει ο Καραχάλιος και ο κάθε Καραχάλιος να βγάλει το σκασμό και να τη σεβαστεί, πολύ απλά σας το λέω», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

Αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τόνισε ότι «την ευθύνη την έχει το Μέγαρο Μαξίμου το οποίο είδε να περνάνε έξι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, πέντε υπουργοί και παριστάνει ότι δεν ξέρει τι γίνεται».

Παράλληλα είπε για τη φυσιογνωμία του Κινήματος Δημοκρατίας ότι δεν αποτελεί κόμμα διαμαρτυρίας. «Πρώτα από όλα δεν λεγόμαστε Κίνημα Διαμαρτυρίας, λεγόμαστε Κίνημα Δημοκρατίας. Εγώ μπήκα στην πολιτική για να προσφέρω έμπρακτα. Εάν θέλει κάποιος μία στείρα διαμαρτυρία έχει πολλές επιλογές. Έχει τη Νέα Αριστερά που λέει ‘όχι» σε όλα και σύντομα θα διασπαστεί από μόριο και θα γίνει ηλεκτρόνιο. Έχει τη ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία είναι ειδήμων να τα κάνει μπάχαλο μέσα στη Βουλή», ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Λέω ξεκάθαρα στον κόσμο που μας ακούει να μην πάει στην κάλπη με εκβιασμό. Να πούμε όχι στον εκβιασμό Μητσοτάκης ή χάος. Να πάμε στην κάλπη ως ελεύθεροι πολίτες οι οποίοι μπορούν να κοιτάξουν τον συμπολίτη τους στα μάτια και να δουν αυτή είναι η πολιτική πρόταση του ενός, αυτή είναι του άλλου, αυτή είναι η ομάδα, αυτή είναι του άλλου, αυτή είναι η προσωπική ιστορία του καθενός αυτή είναι του άλλου και να αποφασίσουμε», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

Επιπλέον απάντησε και για το ενδεχόμενο συνεργασιών. «Προφανώς με το ΠΑΣΟΚ είμαστε πολύ κοντά φιλοσοφικά αλλά στο ΠΑΣΟΚ έχω στείλει πρόταση νόμου για την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες αλλά δεν έχουν απαντήσει. (…) Παιδιά αν θέλετε να μιλήσουμε για συμφωνίες κάντε κάτι στα αυτονόητα», είπε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας σημείωσε ότι «θα παίξει ρόλο στη διάσπαση της Νέας Αριστεράς και του τωρινού ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ κρίμα και ειλικρινά δεν ξέρω σε τι ο ίδιος σκοπεύει να κατευθυνθεί». Είπε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός αμφισβήτησε την ηγεσία του στον ΣΥΡΙΖΑ τον Φεβρουάριο του 2024 «γιατί του πήρα το πλάνο, το σχέδιο. Ήθελε να επανέλθει ως κεντρώος αφού ο ΣΥΡΙΖΑ διαλυθεί».

«Κατ΄αρχάς ο Αλέξης είναι πολύ πιο συναισθηματικός από’ μένα. Το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος σε εμένα σε προσωπική συζήτηση όταν μιλούσαμε. Και δεν μου αρέσει να γίνομαι κουτσομπόλα για όλα αυτά τα θέματα. Μπορώ και εγώ να πω άλλα πράγματα που έχει πει σε εμένα όχι ψευδώς όπως αυτό που παρουσίασε για τον σύζυγό μου αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Ο ίδιος ο Αλέξης τράβηξε έναν Γολγοθά μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά από την άλλη αυτός τον έφτιαξε», ανέφερε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο δεκάλογος του αποκλεισμού και της ευαλωτότητας των ατόμων με αναπηρία

Ξυπνάτε πεινασμένοι μέσα στη νύχτα; Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα πάθησης

Ε.Ε.: Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού αερίου στα τέλη του 2027 – Τι ισχύει για τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις προμήθειας

Επίδομα παιδιού: Κλείνει στις 6 το απόγευμα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Ερωτήσεις και απαντήσεις

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:05 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Κυριάκος Πιερρακάκης: Χάρισε στον Ιρλανδό κεντρικό τραπεζίτη μια φανέλα του Πανιωνίου – Η άγνωστη σχέση με τη Νέα Σμύρνη

Ένα πρωτότυπο δώρο έκανε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στον κεντρικό τραπεζίτη της Ιρλανδίας, Gabriel...
08:06 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Αλέξης Τσίπρας: Σήμερα το απόγευμα η παρουσίαση της «Ιθάκης» – Η πολιτική πλατφόρμα που θα καταθέσει και το στίγμα για την επόμενη ημέρα

Το στίγμα για την επόμενη ημέρα αναμένεται να δώσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίασ...
07:19 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Αδελφοποίηση δύο στρατιωτικών εργοστασίων Ελλάδας – Γαλλίας

H Στρατηγική Σχέση Ελλάδας – Γαλλίας εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στον τομέα της άμυνας, με πρό...
04:05 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Ανδρέας Λοβέρδος για την σύλληψη του γιου του: «Το παιδί μου είναι το παιδί μου, το στηρίζω, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του»

«Το παιδί μου είναι το παιδί μου, το στηρίζω, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του. Ποια είναι η...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»