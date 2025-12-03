NBA: Ασταμάτητοι οι Θάντερ, 21 νίκες σε 22 αγώνες

Ο Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ σημείωσε 38 πόντους (5/6 τρίποτντα) και «μοίρασε» τέσσερις ασίστ σε 36 λεπτά συμμετοχής, οδηγώντας τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στην 21η νίκη τους σε 22 αγώνες στο εφετινό πρωτάθλημα του NBA, καθώς οι πρωταθλητές επικράτησαν με 124-112 επί των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στο Σαν Φρανσίσκο.

Οι Θάντερ μετρούν 13 διαδοχικές νίκες, στο δεύτερο μεγαλύτερο σερί νικών τους από τότε που η ομάδα μετακόμισε στην Οκλαχόμα Σίτι. Το ρεκόρ της ομάδας με 15 συνεχόμενες νίκες σημειώθηκε την περασμένη σεζόν, ενώ οι Ουόριορς, έχουν χάσει πέντε από τα τελευταία επτά ματς που έδωσαν.

Ο Τζάλεν Γουίλιαμς είχε 22 πόντους κι’ έξι ασίστ για την Οκλαχόμα Σίτι, ενώ ο Τσετ Χόλνγκρεν σημείωσε 21 πόντους και πήρε οκτώ ριμπάουντ.

Η Οκλαχόμα Σίτι προηγήθηκε με 69-47 λιγότερο από δύο λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά οι Γουόριορς μείωσαν τη διαφορά σε μόλις 10 πόντους σε λίγο περισσότερο από τρία λεπτά.

Η ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ έχασε και τον Τζίμι Μπάτλερ, στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, καθώς ο έμπειρος άσος αποχώρησε στην δεύτερη περίοδο, καθώς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο.

Οι Μπράντον Ποντζιέμσκι και Πατ Σπένσερ ηγήθηκαν των «πολεμιστών» με 17 πόντους έκαστος, ενώ ο Σεθ Κάρι σημείωσε 14 πόντους με με 6/7 σουτ.

Πηγή: ΑΠΕ

