Τηλεθέαση (2/12): Αναλυτικά τα ποσοστά της βραδιάς

Έντονος ανταγωνισμός καταγράφηκε στην τηλεθέαση, τόσο στο Δυναμικό Κοινό όσο και στο Γενικό Σύνολο, με μικρές μετατοπίσεις στις προτιμήσεις των τηλεθεατών το βράδυ της Τρίτης (2/12).

Δείτε αναλυτικά πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη.

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό Μια νύχτα μόνο 18,9 Να μ’ Αγαπάς 22,2 Άγιος Έρωτας 17,9 Η γη της Ελιάς 19,6 Ράδιο Αρβύλα 16,3 Porto Leone 16,0 Grand Hotel 14,4 Φάρμα 9,6 Γιατί ρε πατέρα; 7,3 The Wall 6,5 Ξένη ταινία – Safe House 5,1 Real View 2,8 Αν υπήρχες θα σε χώριζα Ε 1,8

Δυναμικό