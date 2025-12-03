Τηλεθέαση (2/12): Αναλυτικά τα ποσοστά της βραδιάς

  • Έντονος ανταγωνισμός καταγράφηκε στην τηλεθέαση, τόσο στο Δυναμικό Κοινό όσο και στο Γενικό Σύνολο, το βράδυ της Τρίτης (2/12).
  • Στο Γενικό Σύνολο, η σειρά «Να μ’ Αγαπάς» κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό, ενώ ακολούθησε η «Μια νύχτα μόνο».
  • Στο Δυναμικό Κοινό, το «Ράδιο Αρβύλα» βρέθηκε στην πρώτη θέση, με τη «Μια νύχτα μόνο» να ακολουθεί πολύ κοντά.
ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ

Έντονος ανταγωνισμός καταγράφηκε στην τηλεθέαση, τόσο στο Δυναμικό Κοινό όσο και στο Γενικό Σύνολο, με μικρές μετατοπίσεις στις προτιμήσεις των τηλεθεατών το βράδυ της Τρίτης (2/12).

Δείτε αναλυτικά πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη.

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Μια νύχτα μόνο 18,9
Να μ’ Αγαπάς 22,2
Άγιος Έρωτας 17,9
Η γη της Ελιάς 19,6
Ράδιο Αρβύλα 16,3
Porto Leone 16,0
Grand Hotel 14,4
Φάρμα 9,6
Γιατί ρε πατέρα; 7,3
The Wall 6,5
Ξένη ταινία – Safe House 5,1
Real View 2,8
Αν υπήρχες θα σε χώριζα Ε 1,8

Δυναμικό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Ράδιο Αρβύλα 16,9
Μια νύχτα μόνο 16,7
Άγιος Έρωτας 15,5
Να μ’ Αγαπάς 15,2
Porto Leone 14,8
Η γη της Ελιάς 12,1
Φάρμα 10,7
Grand Hotel 10,0
Γιατί ρε πατέρα; 7,6
The Wall 6,1
Ξένη ταινία – Safe House 5,0
Real View 3,5
Αν υπήρχες θα σε χώριζα Ε 2,4

