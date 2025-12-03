Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία πωλητών λαϊκών αγορών – Προειδοποιούν για απεργία διαρκείας

Σύνοψη από το

  • Παραγωγοί και πωλητές λαϊκών αγορών διαδήλωσαν στη Θεσσαλονίκη ενάντια στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής, την τεκμαρτή φορολόγηση και τα φορολογικά εμπόδια.
  • Ο πρόεδρος του Σωματείου Ομόνοια, Κώστας Καρυπίδης, προειδοποίησε για διαρκή απεργία αν δεν βρεθεί λύση στα αιτήματά τους.
  • Η πορεία των διαδηλωτών ξεκίνησε από την Τούμπα, κατέληξε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και θα συνεχιστεί στα Μάλγαρα προς υποστήριξη των αγροτών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία πωλητών λαϊκών αγορών – Προειδοποιούν για απεργία διαρκείας

Παραγωγοί και πωλητές λαϊκών αγορών βγήκαν παρά τον βροχερό καιρό στη Θεσσαλονίκη να διαδηλώσουν για την επικείμενη εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής, την τεκμαρτή φορολόγηση και για τα συνεχή και δυσβάσταχτα φορολογικά εμπόδια.

Ο Πρόεδρος του Σωματείου παραγωγών και επαγγελματιών λαϊκών αγορών Θεσσαλονίκης Ομόνοια, Κώστας Καρυπίδης, δήλωσε: «Δεν μπορούμε να κάνουμε καθημερινή καταγραφή προϊόντων ενώ είμαστε εκτεθειμένοι στο πεζοδρόμιο» και προσθέτει: «Αν δεν το πάρει πίσω ο υπουργός ή δεν μας βρει μία λύση θα κάνουμε διαρκή απεργία».

Η πορεία θα πραγματοποιηθεί από το γήπεδο της Τούμπας μέχρι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης ενώ στη συνέχεια οι διαδηλωτές θα προβούν στα Μάλγαρα να στηρίξουν τον αγώνα τον αγροτών.

Δείτε το βίντεο του Thesspost:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο δεκάλογος του αποκλεισμού και της ευαλωτότητας των ατόμων με αναπηρία

Ξυπνάτε πεινασμένοι μέσα στη νύχτα; Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα πάθησης

Ε.Ε.: Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού αερίου στα τέλη του 2027 – Τι ισχύει για τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις προμήθειας

Επίδομα παιδιού: Κλείνει στις 6 το απόγευμα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Ερωτήσεις και απαντήσεις

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
10:48 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Στο Μαξίμου την Παρασκευή αγρότες της Κρήτης: Συνάντηση με τον Κωστή Χατζηδάκη μία ανάσα πριν από τις κινητοποιήσεις

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου δόθηκε το ραντεβού αντιπροσωπείας της συντονιστικής επιτροπής των α...
10:42 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Λέρος: Καταδίωξη ταχύπλοου με 30 μετανάστες

Καταδίωξη ταχύπλοου σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όταν δυο Περιπολικά Σκάφη του Λιμενικού εντόπ...
10:06 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία – Τι αποφάσισαν οι συνελεύσεις τους

Στα μπλόκα που έχουν στηθεί τις τελευταίες ημέρες σε κομβικά σημεία της Κεντρικής και Δυτικής ...
09:49 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Τρόμος για 24χρονη στη Θεσσαλονίκη: Την κλείδωσε στο σπίτι του και αποπειράθηκε να την βιάσει

Για απόπειρα βιασμού και παράνομη κατακράτηση 24χρονης συνελήφθη συνομήλικός της, στη Θεσσαλον...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»