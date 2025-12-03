Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία πωλητών λαϊκών αγορών – Προειδοποιούν για απεργία διαρκείας

Παραγωγοί και πωλητές λαϊκών αγορών βγήκαν παρά τον βροχερό καιρό στη Θεσσαλονίκη να διαδηλώσουν για την επικείμενη εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής, την τεκμαρτή φορολόγηση και για τα συνεχή και δυσβάσταχτα φορολογικά εμπόδια.

Ο Πρόεδρος του Σωματείου παραγωγών και επαγγελματιών λαϊκών αγορών Θεσσαλονίκης Ομόνοια, Κώστας Καρυπίδης, δήλωσε: «Δεν μπορούμε να κάνουμε καθημερινή καταγραφή προϊόντων ενώ είμαστε εκτεθειμένοι στο πεζοδρόμιο» και προσθέτει: «Αν δεν το πάρει πίσω ο υπουργός ή δεν μας βρει μία λύση θα κάνουμε διαρκή απεργία».

Η πορεία θα πραγματοποιηθεί από το γήπεδο της Τούμπας μέχρι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης ενώ στη συνέχεια οι διαδηλωτές θα προβούν στα Μάλγαρα να στηρίξουν τον αγώνα τον αγροτών.

