Προ των πυλών η νέα κακοκαιρία: «Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες» – Προειδοποίηση Τσατραφύλλια και για την Αττική

Ιδιαίτερα σφοδρή αναμένεται να είναι η νέα κακοκαιρία που βρίσκεται προ των πυλών με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια να προειδοποιεί για «ισχυρές καταιγίδες και αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες».

Σύμφωνα με ανάρτησή του, στο επίκεντρο θα βρεθεί η Αττική την Πέμπτη το απόγευμα και την Παρασκευή το πρωί, όχι τόσο για τα ύψη βροχής, όσο γιατί έχει πλέον πολύ περιορισμένες φυσικές απορροές λόγω της τσιμεντοποίησης.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«Πανελλαδική κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες…

Κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια και κατολισθήσεις στη μισή Ελλάδα.

Ξεκινά την Πέμπτη τα χαράματα και από τα δυτικά.

Στον χάρτη οι περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Στο επίκεντρο και η Αττική (Πέμπτη απόγευμα με Παρασκευή πρωί) όχι τόσο για τα ύψη βροχής, όσο γιατί έχει πλέον πολύ περιορισμένες φυσικές απορροές λόγω της τσιμεντοποίησης.

Στο Πήλιο, στον Βόλο, στη Λάρισα, στην Πιερία τα ύψη βροχής είναι ακραία και μακάρι να μην επαληθευτούν.

Οι περιοχές και οι αντίστοιχες εντάσεις θα επανεκτιμηθούν με βάση την κίνηση του βαρομετρικού χαμηλού».