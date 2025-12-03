Προ των πυλών η νέα κακοκαιρία: «Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες» – Προειδοποίηση Τσατραφύλλια και για την Αττική

Σύνοψη από το

  • Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για «ισχυρές καταιγίδες και αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες» με κίνδυνο για πλημμυρικά επεισόδια και κατολισθήσεις στη μισή Ελλάδα.
  • Η κακοκαιρία ξεκινά την Πέμπτη τα χαράματα από τα δυτικά, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθεί και η Αττική την Πέμπτη το απόγευμα και την Παρασκευή το πρωί.
  • Η προειδοποίηση για την Αττική αφορά τις περιορισμένες φυσικές απορροές λόγω της τσιμεντοποίησης, ενώ ακραία ύψη βροχής αναμένονται σε Πήλιο, Βόλο, Λάρισα και Πιερία.
Enikos Newsroom

Ιδιαίτερα σφοδρή αναμένεται να είναι η νέα κακοκαιρία που βρίσκεται προ των πυλών με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια να προειδοποιεί για «ισχυρές καταιγίδες και αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες».

Σύμφωνα με ανάρτησή του, στο επίκεντρο θα βρεθεί η Αττική την Πέμπτη το απόγευμα και την Παρασκευή το πρωί, όχι τόσο για τα ύψη βροχής, όσο γιατί έχει πλέον πολύ περιορισμένες φυσικές απορροές λόγω της τσιμεντοποίησης.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«Πανελλαδική κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες…

Κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια και κατολισθήσεις στη μισή Ελλάδα.

Ξεκινά την Πέμπτη τα χαράματα και από τα δυτικά.

Στον χάρτη οι περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Στο επίκεντρο και η Αττική (Πέμπτη απόγευμα με Παρασκευή πρωί) όχι τόσο για τα ύψη βροχής, όσο γιατί έχει πλέον πολύ περιορισμένες φυσικές απορροές λόγω της τσιμεντοποίησης.

Στο Πήλιο, στον Βόλο, στη Λάρισα, στην Πιερία τα ύψη βροχής είναι ακραία και μακάρι να μην επαληθευτούν.

Οι περιοχές και οι αντίστοιχες εντάσεις θα επανεκτιμηθούν με βάση την κίνηση του βαρομετρικού χαμηλού».

10:48 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

