Πέτρος Παππάς: «Δεν έκανα κωλοτούμπα – Ο κ. Γεωργιάδης είναι εργατικός, αλλά αναποτελεσματικός»

Σύνοψη από το

  • Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς, διευκρίνισε τις δηλώσεις του για τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, τονίζοντας ότι «δεν έκανα κωλοτούμπα».
  • Ο κ. Παππάς ανέφερε ότι ο υπουργός είναι «εργατικός, αλλά στην πραγματικότητα είναι απόλυτα αναποτελεσματικός» όσον αφορά το ΕΣΥ.
  • Σύμφωνα με τον βουλευτή, το ΕΣΥ δεν είναι ελκυστικό για γιατρούς και νοσηλευτές λόγω χαμηλών αμοιβών και έλλειψης πρωτοβάθμιας υγείας.
Enikos Newsroom

πολιτική

Πέτρος Παππάς

Στο θέμα που δημιουργήθηκε με τις ευχαριστίες του Άδωνι Γεωργιάδη αναφέρθηκε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς.

Ο υπουργός Υγείας ευχαρίστησε τον βουλευτή για τα θετικά λόγια που είπε σε εκδήλωση που παρευρέθηκαν και οι δύο. «Αυτό το οποίο είπα εγώ, είναι ότι μπορεί ο υπουργός να είναι εργατικός, αλλά στην πραγματικότητα είναι απόλυτα αναποτελεσματικός. Στην ουσία αυτό το οποίο επιλέγει ως στρατηγικό σχέδιο για το ΕΣΥ, δηλαδή να ανακαινίζει κάποια κτίρια, να κάνει κάποιες εφαρμογές δεν λύνει το βασικό θέμα του ΕΣΥ, που είναι ότι το ΕΣΥ δεν ελκυστικό για τους γιατρούς, δεν είναι ελκυστικό για τους νοσηλευτές. Δεν δίνει καλές αμοιβές. Δεν έχουμε αναπτύξει πρωτοβάθμια υγεία στις πόλεις και όσο αυτό δεν γίνεται ο κόσμος θα συνωστίζεται στα μεγάλα νοσοκομεία», είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο Πέτρος Παππάς.

Υποστήριξε ότι το όλο θέμα δημιουργήθηκε, γιατί απομονώθηκε ένα κομμάτι από όσα είπε. «Επί 2,5 ώρες έλεγα ότι αν συνεχίσει αυτή η πορεία του ΕΣΥ, το ΕΣΥ θα οδηγηθεί αργά και βασανιστικά στην κατάρρευση γιατί θα χάσει το προσωπικό του. Αυτό ήταν το κύριο επιχείρημά μου και όποια εφαρμογή κι αν αναπτύξει» υπογράμμισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Και συνέχισε: «Δεν παίχτηκε το ‘αλλά’. Έλεγε ο Άδωνις Γεωργιάδης ότι ‘εγώ τρέχω, είμαι εργατικός και έχω κάνει αυτά κι αυτά και αυτά’. Και είπα ‘ναι τρέχεις και είσαι εργατικός και έχεις κάνει αυτά κι αυτά αλλά αυτά που κάνεις και η εργατικότητά σου είναι αναποτελεσματική στην ουσία γιατί δεν σώζει το ΕΣΥ».

Για την ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τις διαστάσεις που πήρε το περιστατικό ο Πέτρος Παππάς τόνισε: «Εγώ δεν είχα καμία όχληση από το ΠΑΣΟΚ. Εγώ πήρα την επικοινωνιακή ομάδα. Δεν έκανα διευκρίνιση. Αισθάνθηκα την ανάγκη να πω πώς ειπώθηκαν τα πράγματα πραγματικά και πήρα εγώ τηλέφωνο το ΠΑΣΟΚ, την επικοινωνιακή ομάδα, και είπα: ‘πρέπει να βγάλουμε μία απάντηση’. Μου είπαν οι άνθρωποι ‘ναι παρέθεσε όλα αυτά τα οποία ειπώθηκαν’. Στην ουσία δεν ανασκεύασα κάτι. Δεν ανασκεύασα ούτε έκανα κάποια κωλοτούμπα. Από το ίδιο ντιμπέιτ παρέθεσα όλα τα στοιχεία τα οποία είπα».

