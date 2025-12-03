Το showcar της McLaren F1 Team πόλος έλξης σε όλη την Ελλάδα – Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Πάτρα το εντυπωσιακό roadshow του ΟΠΑΠ και της Allwyn μαγνήτισε χιλιάδες επισκέπτες

αθλητισμός

Το εντυπωσιακό showcar της McLaren F1 Team
Ένα μοναδικό ταξίδι στον μαγικό κόσμο της Formula 1 έζησαν οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού και όχι μόνο, σε πέντε πόλεις της Ελλάδας, μέσα από το εντυπωσιακό roadshow με πρωταγωνιστή το showcar της McLaren F1 Team.

Η εκκίνηση αυτής της μοναδικής περιοδείας έγινε στη Θεσσαλονίκη και τη ΔΕΘ, με τα απαραίτητα pit stops να πραγματοποιούνται σε Ιωάννινα, Λάρισα και Πάτρα.

Αναμνηστικές φωτογραφίες στο μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα Roadshow
Η καρό σημαία του τερματισμού έπεσε στην Αθήνα, με το showcar της McLaren F1 Team να μετατρέπεται σε hot spot, το Σαββατοκύριακο του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα ταχύτητας και διάδρασης.

Δείτε το βίντεο:

Περισσότεροι από 70.000 επισκέπτες συνολικά

Το εντυπωσιακό showcar αποτέλεσε σημείο αναφοράς και στις πέντε πόλεις που επισκέφθηκε,  προσελκύοντας συνολικά περισσότερους από 70.000 επισκέπτες, οι οποίοι σχημάτισαν ουρές για να το δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν μαζί του.

Οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού, και όχι μόνο, δοκίμασαν επίσης, τις οδηγικές τους ικανότητες σε προσομοιωτές Formula 1, ενώ μεταμορφώθηκαν σε… πιλότους της McLaren F1 Team μέσα από ένα εντυπωσιακό AI photobooth.

Προσομοιωτές Formula 1
Η πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα περιοδεία του showcar της McLaren F1 Team στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε χάρη στον ΟΠΑΠ και τη μητρική του, Allwyn, η οποία είναι Official Partner της McLaren και της Formula 1.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

8 Lukas Antos, OPAP Chief Customer Officer, Γιώργος Ζούμας, OPAP Sponsorships Director, Γιάννης Παύλου, OPAP Head of CEO Office, Ματθαίος Ματθαίου, OPAP Chief Sales & Marketing Play Stores, HL & Operations Officer, Kamil Ziegler, OPAP Executive Member of the Board of Directors & Advisor to the Chairman & CEO, Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Φώτης Ζησιμόπουλος, Chief Sales & Marketing OPAP Stores Officer.
Η ομάδα του ΟΠΑΠ
Πλήθος κόσμου έσπευσε να δει από κοντά το showcar της McLaren F1 Team στο Ζάππειο Μέγαρο
Το εντυπωσιακό showcar της McLaren F1 Team
Αναμνηστικές φωτογραφίες στο μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα Roadshow
Διαδραστικά παιχνίδια
Προσομοιωτές Formula 1
