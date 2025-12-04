ΗΠΑ: Συνετρίβη μαχητικό F-16 στην έρημο της Καλιφόρνια – Σώθηκε ο πιλότος – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Συνετρίβη μαχητικό F-16 στην έρημο της Καλιφόρνια – Σώθηκε ο πιλότος – Δείτε βίντεο

Mαχητικό αεροσκάφος της επίλεκτης μοίρας επιδείξεων Thunderbirds της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη στην έρημο της Καλιφόρνια. Ο πιλότος του F-16C Fighting Falcon κατάφερε να εκτιναχθεί με ασφάλεια και νοσηλεύεται χωρίς απειλητικά τραύματα.

Το F-16C Fighting Falcon συνετρίβη γύρω στις 10:45 π.μ. κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής «πάνω από ελεγχόμενο εναέριο χώρο στην Καλιφόρνια», σύμφωνα με ανακοίνωση της αεροπορικής βάσης Nellis στη Νεβάδα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε ότι ανταποκρίθηκε σε «έκτακτη ανάγκη», περίπου 290 χιλιόμετρα βόρεια του Λος Άντζελες.

Η σύντομη ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες της συντριβής.

Η συντριβή της Τετάρτης βρίσκεται υπό διερεύνηση και περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευτούν από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της 57ης Πτέρυγας, ανέφερε η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι Thunderbirds, που σχηματίστηκαν το 1953, εξασκούνται εποχιακά στην αεροπορική βάση Nellis κοντά στο Λας Βέγκας. Τα αεροσκάφη που εδρεύουν εκεί περιλαμβάνουν μαχητικά αεροσκάφη F-16 Falcon και F-22 Raptor, καθώς και αεροσκάφη επίγειας επίθεσης A-10 Warthog.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Η αρχαία άσκηση που την αντιμετωπίζει αποτελεσματικά

ΕΟΦ: Σε περιορισμένη διαθεσιμότητα 273 φάρμακα τον Νοέμβριο

Πιτσιλής στο παγκόσμιο forum του ΟΟΣΑ: Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί την ανταλλαγή πληροφοριών για ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης

Rebrain Greece: Επόμενη στάση η Νέα Υόρκη – 35 εταιρείες αιχμής αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
04:56 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Φυλάκιση 2,5 ετών στον γιατρό που πούλησε κεταμίνη στον Μάθιου Πέρι

Ο γιατρός που είχε δηλώσει ένοχος για πώληση κεταμίνης στον Μάθιου Πέρι, τις εβδομάδες πριν απ...
03:55 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Νικολάς Μαδούρο: Επιβεβαίωσε πως είχε «εγκάρδια» και «σεβαστική» συνομιλία με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο επιβεβαίωσε ότι είχε μια «σεβαστική και εγκάρδια» τ...
03:25 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Χακάν Φιντάν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: «Ακούω συνεχώς παράπονα για την “Ελληνοκυπριακή διοίκηση”»

Στο στόχαστρο του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, βρέθηκε η Κύπρος, κατά τις δ...
03:11 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Εντός της ημέρας συνάντηση Γουίτκοφ με τον Ουκρανό διαπραγματευτή στη Φλόριντα

Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ ετοιμάζουν νέα συνάντηση στη Φλόριντα με τον Ουκρανό δια...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»