HΠΑ: Ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο των στρατό των ΗΠΑ, αναφέρει πόρισμα

Ανεξάρτητο όργανο του αμερικανικού Πενταγώνου αποφάνθηκε ότι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο υφισταμένους του χρησιμοποιώντας εφαρμογή ανταλλαγής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων, το πρόγραμμα Signal, για να συζητά με αξιωματούχους σχετικά με τους βομβαρδισμούς στην Υεμένη.

Στις αρχές της χρονιάς, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν εκστρατεία εναντίον των ανταρτών Χούθι, στο όνομα της προστασίας της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και του διεθνούς εμπορίου στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ, ο Μάικ Γουόλτς, απομακρύνθηκε από το αξίωμα στις αρχές Μαΐου, μετά τις αποκαλύψεις τον Μάρτιο δημοσιογράφου του περιοδικού The Atlantic, ο οποίος είχε προστεθεί από αβλεψία σε ομάδα συζήτησης στο Signal στην οποία ανταλλάσσονταν μηνύματα για τις επιχειρήσεις.

Η εσωτερική έρευνα ανεξάρτητου οργάνου του υπουργείου Άμυνας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο υπουργός Χέγκσεθ, που αναρτούσε μηνύματα σε αυτή την ομάδα συζήτησης, έθεσε τις ένοπλες δυνάμεις σε κίνδυνο, ανέφερε η εφημερίδα Washington Post.

Ο Πιτ Χέγκσεθ είχε αποκαλύψει μεταξύ άλλων σε κάποια από τα μηνύματά του προς άλλα μέλη της ομάδας συζήτησης ποιες ώρες θα εξαπολύονταν βομβαρδισμοί καθώς επίσης και τι μέσα θα χρησιμοποιούνταν συγκεκριμένα.

Πάντως ο υπουργός δεν κρίνεται πως παραβίασε τους κανόνες περί απορρήτων και για την επιχειρησιακή ασφάλεια, αναφέρεται στο πόρισμα, πάντα σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, τα οποία επικαλέστηκαν πηγές τους ενήμερες για το περιεχόμενο του κειμένου.

Η αποκάλυψη καταγράφεται καθώς ο επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου βρισκόταν ήδη σε δύσκολη θέση, εξαιτίας των πληγμάτων που διεξάγονται από τον Σεπτέμβριο στον ανατολικό Ειρηνικό και –κυρίως– στην Καραϊβική, στο όνομα της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών, χωρίς να έχουν παρουσιαστεί ποτέ αποδείξεις για τη σχέση των πλεούμενων που γίνονται στόχοι με καρτέλ των ναρκωτικών.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επικρίνεται για τα πλήγματα αυτά, η νομιμότητα των οποίων αμφισβητείται από ειδικούς και τον ΟΗΕ. Στην καρδιά της πολεμικής βρέθηκε πρόσφατα επιχείρηση κατά την οποία οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν δεύτερο πλήγμα εναντίον ταχύπλοου που είχαν βομβαρδίσει ήδη, για να αποτελειώσουν επιζώντες.

Συνολικά πάνω από 80 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο πλαίσιο των πληγμάτων.

Στην Υεμένη, οι αμερικανοί βομβαρδισμοί σταμάτησαν τον Μάιο, κατόπιν συμφωνίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ και των Χούθι.

Το κίνημα των υεμενιτών ανταρτών διεξήγαγε σειρά επιθέσεων εναντίον πλοίων που κατ’ αυτό συνδέονταν με το Ισραήλ, καθώς και συμμάχων του, όπως οι ΗΠΑ, λέγοντας πως με τον τρόπο αυτό υποστήριζε τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, πολιορκημένους και υπό αδιάκοπους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον πόλεμο που είχε έναυσμα την έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: Reuters

