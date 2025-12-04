Σε «πολική δίνη» οι ΗΠΑ – Οι χιονοθύελλες προκαλούν ακραία ατυχήματα

Enikos Newsroom

διεθνή

Σε «πολική δίνη» οι ΗΠΑ – Οι χιονοθύελλες προκαλούν ακραία ατυχήματα

Σε πολική δίνη με θερμοκρασίες ως και 20 βαθμούς χαμηλότερες από το φυσιολογικό για την εποχή επίπεδο, βρίσκονται 230 εκατομμύρια Αμερικανοί στα κεντρικά και δυτικά της χώρας, με περισσότερες από 5.000 πτήσεις να έχουν επηρεαστεί από τις σφοδρές χιονοθύελλες σε 20 πολιτείες.

Η χαμηλή ορατότητα και η ολισθηρότητα οδήγησε στο «χείλος του κενού» οδηγό ημιφορτηγού που διασώθηκε ενώ κρεμόταν πάνω από γέφυρα στην κομητεία Μέισον. Το όχημα προσέκρουσε σε τσιμεντένιο φράγμα και το μόνο σωτήριο ήταν το φορτίο με τα τούβλα που φέρεται να εμπόδισε ολόκληρο το φορτηγό να πέσει στο κενό.

Δεκάδες άλλα ατυχήματα καταγράφονται εν μέσω χιονοθύελλας.

Σε πολιτείες της Μεσοδυτικής Αμερικής, όπως η Αϊόβα, η Μινεσότα, το Ιλινόις και το Ουισκόνσιν, οι μετεωρολόγοι έχουν προβλέψει ότι το θερμόμετρο θα μπορούσε να πέσει ως και 10 βαθμούς κάτω από το μηδέν καταρρίπτοντας ρεκόρ του 1800.

Την Παρασκευή, προβλέπεται ρεκόρ ψύχους για τη Νέα Υόρκη, το Σικάγο, την Ινδιανάπολη και τη Βαλτιμόρη. Το AccuWeather έχει προβλέψει τρία «επεισόδια πολικής δίνης» πριν ξεκινήσει επίσημα ο χειμώνας στις 21 Δεκεμβρίου, ενώ το πρώτο υπό εξέλιξη κύμα δεν θα το αποφύγουν και οι πολιτείες του νότου, όπως η Οκλαχόμα, το Αρκάνσας, το Μιζούρι και το Τενεσί.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για καιρικά φαινόμενα σε όλη τη βορειοανατολική και σε τμήματα της Μεσοδυτικής Αμερικής, από το Μέιν έως το κεντρικό Κεντάκι. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει ήδη κηρυχθεί στο Νιου Τζέρσεϊ.

Πηγές: ABC, Fox News

06:39 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

HΠΑ: Ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο των στρατό των ΗΠΑ, αναφέρει πόρισμα

Ανεξάρτητο όργανο του αμερικανικού Πενταγώνου αποφάνθηκε ότι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έθε...
06:31 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

ΟΗΕ: Η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε ψήφισμα για την άμεση επαναφορά των παιδιών στην Ουκρανία – Στήριξη από την Ελλάδα

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε, με 91 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 57 αποχές, το Ψήφισμα A/E...
06:23 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κίνα – Ρωσία – Ιράν: Με κοινή επιστολή στον ΟΗΕ απορρίπτουν την ενεργοποίηση του μηχανισμού «snapback» για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Με επιστολή που διαβιβάστηκε στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Κίνα, το Ιράν και η Ρωσία απ...
05:10 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Συνετρίβη μαχητικό F-16 στην έρημο της Καλιφόρνια – Σώθηκε ο πιλότος – Δείτε βίντεο

Mαχητικό αεροσκάφος της επίλεκτης μοίρας επιδείξεων Thunderbirds της αμερικανικής Πολεμικής Αε...
