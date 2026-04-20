Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν θα είναι πολύ καλύτερη από εκείνη του Ομπάμα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια ενδεχόμενη νέα συμφωνία με το Ιράν θα είναι «πολύ καλύτερη» από την πυρηνική συμφωνία του 2015, που είχε επιτευχθεί επί προεδρίας Μπάρακ Ομπάμα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η συμφωνία που επιδιώκει η κυβέρνησή του θα αποτρέψει την Τεχεράνη από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα ενισχύσει τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Σκληρή κριτική στην προηγούμενη συμφωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συμφωνία του 2015 – γνωστή ως JCPOA – ως «μία από τις χειρότερες που έχουν γίνει ποτέ» σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη συμφωνία άφηνε ανοιχτό τον δρόμο για την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν, κάτι που – όπως τόνισε – «δεν θα συμβεί» με τη νέα συμφωνία που βρίσκεται υπό διαμόρφωση.

Αναφορές σε οικονομικά ανταλλάγματα

Ο Τραμπ έκανε επίσης λόγο για μεγάλα χρηματικά ποσά που είχαν δοθεί στο Ιράν στο πλαίσιο της προηγούμενης συμφωνίας, ενώ σημείωσε ότι η νέα προσέγγιση θα διαφέρει τόσο στη δομή όσο και στο αποτέλεσμα.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο αποδέσμευσης έως και 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

Ιστορικό της συμφωνίας

Η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν υπογράφηκε το 2015 και προέβλεπε περιορισμούς στις πυρηνικές δραστηριότητες της χώρας, με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχώρησαν από τη συμφωνία το 2018, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου:

«Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ που κάνουμε με το Ιράν θα είναι ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΗ από την JCPOA, που συνήθως αποκαλείται «Συμφωνία για τα Πυρηνικά του Ιράν», και συντάχθηκε από τον Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα και τον Κοιμισμένο Τζο Μπάιντεν, μία από τις χειρότερες συμφωνίες που έχουν γίνει ποτέ σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της χώρας μας. Ήταν ένας σίγουρος δρόμος προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου, κάτι που δεν θα συμβεί και δεν μπορεί να συμβεί με τη συμφωνία που επεξεργαζόμαστε.

Έδωσαν πραγματικά 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, σε «πράσινα» χαρτονομίσματα, φορτωμένα σε ένα Boeing 757, τα οποία στάλθηκαν στο Ιράν για να τα ξοδέψει η ηγεσία του όπως ήθελε. Άδειασαν όλα τα μετρητά από τράπεζες στην Ουάσιγκτον, τη Βιρτζίνια και το Μέριλαντ. Οι τραπεζίτες είπαν ότι δεν είχαν ξαναδεί κάτι τέτοιο.

Επιπλέον, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια δόθηκαν στο Ιράν. Αν δεν είχα τερματίσει εκείνη τη «Συμφωνία», πυρηνικά όπλα θα είχαν χρησιμοποιηθεί εναντίον του Ισραήλ και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των αγαπημένων μας στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ.

Τα Fake News, όπως ο «ελαφρύς» δημοσιογράφος της Washington Post, Ντέιβιντ Ιγκνάτιους, λατρεύουν να μιλούν για την JCPOA, γνωρίζοντας ότι ήταν επικίνδυνη και μια πλήρης ντροπή για τη χώρα μας.

Αν υπάρξει συμφωνία υπό τον «TRUMP», θα εγγυάται ειρήνη, ασφάλεια και προστασία, όχι μόνο για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή, αλλά και για την Ευρώπη, την Αμερική και ολόκληρο τον κόσμο. Θα είναι κάτι για το οποίο θα είναι περήφανος ολόκληρος ο κόσμος, αντί για τα χρόνια ντροπής και ταπείνωσης που έχουμε αναγκαστεί να υποστούμε λόγω ανίκανης και δειλής ηγεσίας.»