Ειρήνη Αγγελοπούλου για το “Να μ’ αγαπάς: Θα αλλάξουν όλα, τώρα που βγήκε ο πατέρας των διδύμων από τη φυλακή

Η Ειρήνη Αγγελοπούλου έδωσε spoiler για την επιτυχημένη καθημερινή σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς».

Η δυναμική Φωτεινή της σειράς, βρέθηκε σήμερα -Δευτέρα 20/4- καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα και μίλησε για τις εξελίξεις του ρόλου της.

«Είναι ο πρώτος μου μεγάλος ρόλος στην τηλεόραση και το χαίρομαι πολύ, είναι πολύ ιδιαίτερη και πολύ ωραία εμπειρία», είπε αρχικά η Ειρήνη Αγγελοπούλου για τη σειρά και συνέχισε λέγοντας ότι «βλέπει πολύς κόσμος τη σειρά και την έχει αγαπήσει. Χαίρομαι πολύ γιατί κι εμείς αγαπάμε τη σειρά και περνάμε πολύ ωραία».

Ξέρουμε ότι η Φωτεινή είναι έγκυος και έχει έρθει κοντά με τον Ορφέα. Τώρα θα την προσεγγίσει και ο Θεόφιλος; «Δεν θα με προσεγγίσει ακριβώς», λέει η Ειρήνη, αλλά «ο Ορφέας με πηγαίνει έκπληξη στο σπίτι του Θεόφιλου, οπότε αναγκαστικά με βρήκε μπροστά του. Δεν έκανε αυτός κάτι για να με βρει. Θα κάνει μια κίνηση που δεν περίμενα ποτέ ότι θα κάνει, γιατί δε με θέλει καθόλου… Δεν έχουν γίνει και λίγα στις οικογένειές μας! Είναι λογικό. Δεν θα είναι τα πράγματα, όμως, έτσι όπως φαίνονται».

Είναι μια επιτυχημένη καθημερινή σειρά με πολλές ανατροπές και «ο κόσμος τη βλέπει με αγάπη, με χαρά και είναι πολύ ωραίο όταν ακούω θετικά σχόλια για τη δουλειά μου, γιατί κάνω μια δουλειά και την αγαπώ και θέλω να την αγαπήσουν και οι υπόλοιποι».

Όσον αφορά στον βιολογικό πατέρα της Φωτεινής, τον Μιχάλη: «Έχει βγει από την φυλακή και θα μας προσεγγίσει. Θα υπάρξουν νέες ανατροπές, θα αλλάξουν όλα. Δεν θα ηρεμήσουμε. Θα πάμε σε happy end από τώρα; Το καλό είναι ότι είμαι, πλέον, πολύ κοντά με τη μητέρα μου».

Για την κατάσταση της υγείας του Λευτέρη: «Οι λιποθυμίες του Λευτέρη δεν οφείλονται μόνο στο ψυχολογικό. Υπάρχει εξήγηση που φέρεται έτσι ο Λευτέρης. Θα φανεί… Η σχέση της Φωτεινής με τον Λευτέρη βάλλεται, αλλά είναι η μόνη σταθερά στη ζωή της. Είναι ο μόνος άνθρωπος που ότι και να γίνει, όσο και τσακωθούν πάντα θα είναι η αφετηρία της και το τέλος της».

«Με την Φωτεινή έχω πολλά κοινά στοιχεία στον χαρακτήρα μου. Είναι πολύ δυναμική, αλλά κλαίει πολύ εύκολα. Εγώ κλαίω πάρα πολύ εύκολα και είναι καλό να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Κλαίω από χαρά, κλαίω από λύπη, κλαίω συνέχεια. Η Φωτεινή μου αρέσει πολύ, γιατί είναι δυναμική και έχει πολλές και διαφορετικές πτυχές στον χαρακτήρα της. Δεν επαναπαύεται».

Τέλος, μίλησε για τις μουσικές σπουδές της και για τα ταξίδια που έχει κάνει με τους γονείς της σχεδόν σε όλο τον κόσμο.

