Κακοκαιρία «Byron»: Νέα κόκκινη προειδοποίηση για 9 περιοχές – Πού θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα, τι ισχύει για την Αττική

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Κακοκαιρία «Byron»: Νέα κόκκινη προειδοποίηση για 9 περιοχές – Πού θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα, τι ισχύει για την Αττική

Το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 7 που εκδόθηκε την Τετάρτη 03-12-25 12:30 τοπική, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Η κακοκαιρία “Byron” φέρνει έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Συγκεκριμένα:

1. Σήμερα Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος), μέχρι το μεσημέρι

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και τις Σποράδες

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

2. Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON θα προκαλέσει αύριο Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα) και την Εύβοια, μέχρι το μεσημέρι

στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

3. Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γοναδοτροπίνες: Ποια και πόσο ασφαλή είναι τα φάρμακα της εξωσωματικής γονιμοποίησης

Νέες λειτουργίες στο MyHealth app: Πραγματικός χρόνος αναμονής και δωρεάν εξετάσεις με ένα κλικ

ΑΔΜΗΕ για ηλεκτρικές διασυνδέσεις Δωδεκανήσων και Βορείου Αιγαίου: Αυτά είναι τα οφέλη

Νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για ανέργους με μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές έως 1.200 ευρώ: Πότε κάνει πρεμιέρα...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:59 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 και στον δήμο Ευρώτα – «Έντονες βροχοπτώσεις, περιορίστε τις μετακινήσεις»

Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν από λίγο λόγω της κακοκαιρίας, αυτή τη φορά στους κατοίκου...
12:37 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στην Ανατολική Μάνη – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Μήνυμα μέσω του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων εστάλη στους κατοίκους της Ανατολικής Μάνη...
12:13 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Αρπαγή 47χρονου στην Κυπαρισσία: Προσποιήθηκε ότι λιποθυμά και γλίτωσε από τους απαγωγείς του – Στο μικροσκόπιο 2 οχήματα με πλαστές πινακίδες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλήματος Καλαμάτας για την ε...
12:07 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Πτολεμαΐδα: «Ο οδηγός έπαθε έμφραγμα, ένας νεαρός άρπαξε το τιμόνι και σωθήκαμε» – Όσα περιέγραψε επιβάτιδα του λεωφορείου που εξετράπη

«Ένας νεαρός άρπαξε το τιμόνι και σωθήκαμε» αναφέρει η επιβάτιδα Ευαγγελία Μιχαηλίδου για τις ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»