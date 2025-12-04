Σκέρτσος για Τσίπρα: Δεν μπορείς να μάθεις σε ένα γέρικο σκύλο, νέα κόλπα

Σύνοψη από το

  • Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος έκανε μία μακροσκελή ανάρτηση με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», στο Θέατρο Παλλάς.
  • Στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα η δεύτερη ευκαιρία δόθηκε και χάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015, αναφέρει ο υπουργός Επικρατείας.
  • «Οι Αγγλοσάξωνες λένε “you can’t teach an old dog new tricks”. Και μάλλον έχουν δίκιο. Μας το είπε άλλωστε ξεκάθαρα ότι είναι περήφανος για όσα έκανε. Θα ήταν λάθος να μην τον πιστέψουμε», τονίζει ο κ. Σκέρτσος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Άκης Σκέρτσος

Μία μακροσκελή ανάρτηση έκανε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη»  στο Θέατρο Παλλάς το βράδυ της Τετάρτης. «Όλοι έχουμε δικαίωμα στο λάθος και στην ειλικρινή διόρθωση. Όλοι έχουμε δικαίωμα στη δεύτερη ευκαιρία. Στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα όμως η δεύτερη ευκαιρία δόθηκε και χάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015. Για να ακολουθήσει η τρίτη ευκαιρία στις εκλογές του 2019. Και μετά η τέταρτη ευκαιρία στις εκλογές του 2023, όταν επέστρεψε με εξοργιστικό τρόπο με ένα νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 85 δισ. ευρώ που είχε ξεχάσει να κοστολογήσει, σαν αυτό που μας είχε σερβίρει 10 χρόνια πριν. Πόσες ευκαιρίες ακριβώς χρειάζεται ο Αλέξης Τσίπρας για να μας αποδείξει ότι δεν μπορεί να αλλάξει;», αναφέρει μεταξύ άλλων.

«Οι Αγγλοσάξωνες λένε “you can’t teach an old dog new tricks”. Και μάλλον έχουν δίκιο. Μας το είπε άλλωστε ξεκάθαρα ότι είναι περήφανος για όσα έκανε. Θα ήταν λάθος να μην τον πιστέψουμε», τονίζει ο κ. Σκέρτσος.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου

Μια από τα ίδια. Μια από τους ίδιους.
Όλοι έχουμε δικαίωμα στο λάθος και στην ειλικρινή διόρθωση. Όλοι έχουμε δικαίωμα στη δεύτερη ευκαιρία.
Στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα όμως η δεύτερη ευκαιρία δόθηκε και χάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015.
Για να ακολουθήσει η τρίτη ευκαιρία στις εκλογές του 2019.
Και μετά η τέταρτη ευκαιρία στις εκλογές του 2023, όταν επέστρεψε με εξοργιστικό τρόπο με ένα νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 85 δις ευρώ που είχε ξεχάσει να κοστολογήσει, σαν αυτό που μας είχε σερβίρει 10 χρόνια πριν.
Πόσες ευκαιρίες ακριβώς χρειάζεται ο Αλέξης Τσίπρας για να μας αποδείξει ότι δεν μπορεί να αλλάξει;
Σταχυολογώντας από τη χθεσινή του ομιλία:

  • μίλησε για «σοκ εντιμότητας». Δηλαδή πάλι για το δήθεν ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς λες και δεν φάγαμε αρκετά από αυτό τα προηγούμενα χρόνια όταν είδαμε στην πράξη τη σκευωρία Νοβάρτις ή τη συνεργασία με τον ακροδεξιό Καμμένο.
  • μίλησε για μια «πατριωτική εισφορά». Δηλαδή πάλι για νέους φόρους αλλά με πατριωτικό περίβλημα αυτή τη φορά. Να το πούμε καθαρά για να το καταλάβει: «Πατριωτικός φόρος» είναι αυτός που μειώνεται χωρίς να ανοίγει τρύπες στα δημόσια έσοδα. Όχι αυτός που αυξάνεται. Για την φοροδιαφυγή έχει να μας πει τίποτα;
  • Μίλησε για «σύγκρουση με κατεστημένα συμφέροντα». Πάλι ασαφώς και αορίστως. Ας μας πει ποια είναι αυτά τα συμφέροντα με όνομα, αριθμό, διεύθυνση.
  • Είπε ότι πρέπει να είμαστε «κόντρα στη ρωσική εισβολή αλλά και κόντρα στην αντιρωσική υστερία». Δηλαδή, πάλι σαν να ζει σε άλλη χώρα, τοποθετείται «και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ» ξεπλένοντας με αυτό τον τρόπο κάθε αναθεωρητικό ηγέτη που θέλει να αλλάξει τα σύνορα κυρίαρχων κρατών.

Οι Αγγλοσάξωνες λένε “you can’t teach an old dog new tricks”. Και μάλλον έχουν δίκιο. Μας το είπε άλλωστε ξεκάθαρα ότι είναι περήφανος για όσα έκανε. Θα ήταν λάθος να μην τον πιστέψουμε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πέτρες στα νεφρά: Πώς θα τις προλάβουμε – Τα συμπτώματα που θα μας ανησυχήσουν

Τι ζητούν οι γιατροί από τον Υφυπουργό Ψυχικής Υγείας υπό τη σκιά ποινικών διώξεων ψυχιάτρων

Ρεύμα: Έρχονται τα πορτοκαλί τιμολόγια – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Νέες προσλήψεις στο υπουργείο Τουρισμού: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:38 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Πλεύρης: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να επιτρέψει στους αγρότες να κόψουν τη χώρα στα δύο

«Εγώ δεν πήγα, αλλά πιστεύω ότι αν πήγαινα, θα με είχαν βάλει να καθίσω σε καλύτερη θέση από τ...
08:51 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Γεωργιάδης για παρουσίαση βιβλίου Τσίπρα: Παρών στην εκδήλωση ήταν μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ του 2023, του 17,7%

Ανάρτηση έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης στα social media σχολιάζοντας τις παρουσίες στην εκδήλωση γ...
07:23 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Ποιο SAFE; Mega Deal της Τουρκίας με Ρουμανία για πολεμικά πλοία

Η τουρκική πολεμική βιομηχανία διανύει περίοδο άνθισης και πλέον βλέπει τα έσοδά της από τις ε...
00:40 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Στέφανος Κασσελάκης για Αλέξη Τσίπρα: Η σκηνή στο «Παλλάς» έμοιαζε με συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ

Την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», το βράδυ της Τετάρτης (3/...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»