Μαρία Καρυστιανού: To colpo grosso που στήθηκε στις πλάτες μας σταματά εδώ – Ζητεί μη εφαρμογή του άρθρου 86

Σύνοψη από το

  • Η Μαρία Καρυστιανού ζητεί «μη εφαρμογή του Άρθρου 86» περί ευθύνης υπουργών, το οποίο χαρακτηρίζει «άρθρο ξεπλύματος των πολιτικών», καθώς «αντίκειται στο Κράτος Δικαίου».
  • Στρέφεται εναντίον της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι προσφέρουν «ψίχουλα» και «παχιά λόγια» αντί για ουσιαστικές λύσεις στις παθογένειες της χώρας.
  • Καλεί σε πλήρη λογοδοσία πολιτικών για σκάνδαλα όπως τα Τέμπη και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ανακοινώνει συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο στις 9 Δεκεμβρίου για το Άρθρο 86 και την ατιμωρησία των πολιτικών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Μαρία Καρυστιανού

Ανάρτηση στο Twitter έκανε το πρωί της Πέμπτης (4/12) η Μαρία Καρυστιανού, αναφερόμενη στις αγροτικές κινητοποιήσεις και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ μεταξύ άλλων ζητεί «μη εφαρμογή του Άρθρου 86» περί ευθύνης υπουργών.

Στρέφεται εναντίον της κυβέρνησης λέγοντας ότι «προσφέρει ψίχουλα σε σχέση με όσα χρωστάει» και εναντίον της αντιπολίτευσης ότι «”στηρίζει” με παχιά λόγια, και τελικά καμία ουσιαστική λύση στις παθογένειες που πληγώνουν τη χώρα».

Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Οι αγρότες στους δρόμους, φωνάζουν απεγνωσμένα για την επιβίωση και για τα αφανισθέντα ζώα τους.

Όμως όλες αυτές οι  διαμαρτυρίες στους δρόμους καταλήγουν  κάθε φορά σε μία άκαρπη εκτόνωση:

  • η κυβέρνηση προσφέρει ψίχουλα σε σχέση με όσα χρωστάει,
  • η αντιπολίτευση «στηρίζει» με παχιά λόγια, και τελικά ΚΑΜΙΑ ουσιαστική λύση στις παθογένειες που πληγώνουν τη χώρα.

Η ρίζα του κακού είναι σαφής:

οι πολιτικοί υπεύθυνοι παραμένουν ΠΑΝΤΑ εκτός κάδρου, ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΙ!, προστατευμένοι από το άρθρο 86 του Συντάγματος, ενώ πλέον εντείνεται και η επίσημη τρομοκρατία κατά των μαρτύρων που καταγγέλλουν πολιτικούς.

Για αυτό οφείλουμε να χτυπήσουμε το κακό στη ρίζα του,

να φωνάξουμε για την ουσία και την οριστική λύση στα προβλήματά μας.

Δεν θα ξεγελαστούμε πάλι από υποσχέσεις και ψίχουλα.

Για αυτό απαιτούμε:

(Α) Μη εφαρμογή  του Άρθρου 86, του άρθρου ξεπλύματος των πολιτικών, γιατί αντίκειται στο Κράτος Δικαίου.

(Β) Πλήρη Λογοδοσία ΟΛΩΝ των πολιτικών που ευθύνονται για τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις Υποκλοπές, τη Novartis, το Μάτι, καθώς και για όλα τα άλλα οικονομικά και κατά ζωής εγκλήματα εις βάρος της χώρας και των Ελλήνων.

(Γ) Επιστροφή  των κλεμμένων χρημάτων πίσω στα δημόσια ταμεία και άμεση διανομή τους ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

(Δ) Δήμευση Περιουσίας των ενόχων.

Ε) Πληρωμή των προστίμων από τους υπαίτιους και ΟΧΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ τους πολίτες.

ΤΕΛΟΣ, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να κάνει το καθήκον της, καθώς η Ελλάδα δεν είναι τριτοκοσμική χώρα με «ιθαγενείς» κατοίκους. Απαιτούμε  την εφαρμογή του Ενωσιακού Δικαίου και πλήρη έλεγχο όλων των πολιτικών που εμπλέκονται σε σκάνδαλα ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αυτό το colpo grosso που στήθηκε στις πλάτες μας με τις ευλογίες ολόκληρου του πολιτικού συστήματος – και της Ευρώπης, προκειμένου να μην σηκώσουμε ΠΟΤΕ  κεφάλι από τη συνεχή διασπάθιση των κονδυλίων και τα βαρύτατα πρόστιμα, ΣΤΑΜΑΤΑ  ΕΔΩ.

Όλη η κοινωνία, μια ψυχή στις  9 Δεκεμβρίου όπου θα γίνει μια μεγάλη συζήτηση – καταγγελία στο Ευρωκοινοβούλιο για το Άρθρο 86 και την ατιμωρησία των πολιτικών μας με αφορμή την παράλειψη ποινικής έρευνας και ποινικών διώξεων κατά των πολιτικών για τη  Σύμβαση  717 αλλά για τα άλλα  σκάνδαλα κατάχρησης του ευρωπαϊκού χρήματος,  όπως αυτό  του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εκεί θα συζητηθεί ΓΙΑΤΙ  η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα δεν ασκεί τα καθήκοντά της στην έρευνα και τιμωρία των πολιτικών που πετυχαίνουν τη  ατιμωρησία τους, μέσα από το προνόμιο του Άρθρου 86.

Φτάνει πια! Όλοι μαζί μέχρι την δικαίωση!».

