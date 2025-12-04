Βαρουφάκης: Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε οντισιόν στη σκηνή του Παλλάς με τον ίδιο θίασο

Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης.

Για τη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού χθες στο Παλλάς ότι είναι περήφανος για την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάνης Βαρουφάκης είπε στο Kontra ότι «δεν θα το σχολιάσω γιατί από το 2015 από τότε που έκανε κουρελόχαρτο τη δημοκρατική εντολή για να προσχωρήσει στην ολιγαρχία και στην τρόικα, υπάρχει μια σταθερότητα, είναι υπερήφανος γι’ αυτό που έκανε».

«Εμείς ξέρετε κάποιοι άλλοι γνωρίζοντας ότι θα δαιμονοποιηθούμε αφήσαμε τις καρέκλες για να τα βάλουμε να πάμε κόντρα στην ολιγαρχία αυτή. Από τότε έχει γράψει και 750 σελίδες ερωτικό γράμμα στην ολιγαρχία. Τώρα έκανε και οντισιόν στο Παλλάς για να του δώσουν ξανά τον ρόλο ενός εκ των δύο δελφίνων της εξουσίας εκ μέρους της ολιγαρχίας. Γιατί η ολιγαρχία αυτό θέλει να κάνει. Θέλει να γίνεται ένα παιχνίδι, μια εναλλαγή μεταξύ δύο προσώπων, δύο κομμάτων (…) αλλά να μένει η ίδια ολιγαρχία στα πράγματα» τόνισε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Μάλιστα χαρακτήρισε την χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «οντισιόν» για την ολιγαρχία. «Οντισιόν, ήταν μία θεατρική σκηνή για μια οντισιόν με το ίδιο συνάφι από κάτω. Έμαθα, δεν άκουσα τι ειπώθηκε, έμαθα ότι ήταν όλος ο θίασος αυτός που διέλυσε ο κ. Τσίπρας, η κυρία Αχτσιόγλου, ο κ. Φάμελλος και ο κ. Χαρίτσης ήταν εκεί», σημείωσε.

Και συνέχισε: «Το ερώτημα που τίθεται και νομίζω ότι τίθεται από τον κόσμο είναι: ‘Τότε γιατί τον διέλυσαν τον θίασο; Για να τον ξαναστήσει λειψό;’».

Παράλληλα για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα ο Γιάνης Βαρουφάκης ανέφερε ότι «ας το κάνει και να δούμε… Γιατί τώρα έχουμε ένα απόκομμα. Να δούμε το κόμμα το οποίο θα φτιάξει τι θα πει».

«Θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό του ΄κοιτάξτε με, σας κάνω να με έχετε εμένα ως το αντίπαλον δέον του Μητσοτάκη και είτε είναι Μητσοτάκης είτε είμαι εγώ εσείς θα γράφετε τους νόμους, τα δικηγορικά σας γραφεία θα τους συντάσσουν, θα περνάνε από τη Βουλή είτε με τη ΝΔ είτε με τον μετα-ΣΥΡΙΖΑ, που πάει να φτιάξει τώρα», υπογράμμισε.

Επιπλέον σχολίασε και την «πατριωτική εισφορά» που προτίθεται να επιβάλει ο Αλέξης Τσίπρας στα υψηλότερα εισοδήματα προκειμένου να ανασυγκροτηθεί η χώρα. «Δηλαδή έλεγε στους χορηγούς του σε αυτούς που έχουν αγοράσει κανάλια κτλ για να τον προωθήσουν ‘ε δώστε και κάτι βρε παιδιά’. Όταν έβαζε 24% ΦΠΑ στο πλαίσιο τρίτου μνημονίου εκείνο το καλοκαίρι που κάποιοι από εμάς παραιτηθήκαμε, όταν έβαζε προπληρωμές φόρου, όλα εκείνα τα χαράτσια, αυτά δεν ήταν πατριωτικοί φόροι; Τι ήταν; Ήταν τροϊκανικοί φόροι αλλά τώρα λέει θέλει από τους μεγιστάνες να πάρει και μερικές δεκάρες. Πώς θα τα πάρει;», αναρωτήθηκε ο Γιάνης Βαρουφάκης.