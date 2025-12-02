Βαρουφάκης: Ο Τσίπρας με το βιβλίο του προσπαθεί να μετατρέψει την ενοχή του σε αφέλεια

Για τους αγρότες, τις δημοσκοπήσεις και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα μίλησε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης.

Ο Γιάννης Βαρουφάκης είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» ότι μετά τις εκλογές του 2023 και την αποτυχία του ΜέΡΑ25 να μπει στη Βουλή, οι περισσότεροι πίστεψαν πως το κόμμα θα διαλυθεί, όπως γίνεται με τα μικρά κόμματα. «Οι δημοσκοπήσεις όμως μας δείχνουν αρκετά πάνω από το 3% κι αυτό σημαίνει πως οι πολίτες μας ακούν κι αυτά που λέμε τους ενδιαφέρουν», τόνισε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25.

Ο κ. Βαρουφάκης, υπογράμμισε ότι το ΜέΡΑ25, «έχει καταρτίσει ένα πλήρες πρόγραμμα» κι αναφερόμενος ειδικά στο αγροτικό ζήτημα και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε πως, «η έρευνα μας έχει αναδείξει “τέρατα και σημεία”».

Ερωτηθείς για το βιβλίο του κ. Τσίπρα, σημείωσε ότι δεν το έχει διαβάσει και ούτε πρόκειται. «Ο Τσίπρας προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό του ως έναν σύγχρονο Οδυσσέα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μοιάζει περισσότερο με τον Μελάνθιο. Με το βιβλίο του, προσπαθεί αν μετατρέψει την ενοχή του σε αφέλεια», υπογράμμισε

«Το καλοκαίρι του 2015, πρόδωσε τον ελληνικό λαό και την ετυμηγορία του στο δημοψήφισμα. Έδωσε στην τρόικα αυτά που αρνήθηκε να δώσει ο Σαμαράς», ανέφερε ο κ. Βαρουφάκης.

Σε ερώτηση για το αν μπορεί ο Τσίπρας να ξαναγίνει Πρωθυπουργός, απάντησε ότι «το σουφλέ δεν φουσκώνει δυο φορές…».