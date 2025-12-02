Βαρουφάκης: Ο Τσίπρας με το βιβλίο του προσπαθεί να μετατρέψει την ενοχή του σε αφέλεια

Σύνοψη από το

  • Ο Γιάννης Βαρουφάκης δήλωσε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το ΜέΡΑ25 «αρκετά πάνω από το 3%», υποδηλώνοντας ότι οι πολίτες ακούν και ενδιαφέρονται για τις θέσεις του κόμματος.
  • Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 άσκησε κριτική στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι ο Τσίπρας «προσπαθεί αν μετατρέψει την ενοχή του σε αφέλεια».
  • Ο κ. Βαρουφάκης ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «πρόδωσε τον ελληνικό λαό και την ετυμηγορία του στο δημοψήφισμα» το καλοκαίρι του 2015.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Βαρουφάκης

Για τους αγρότες, τις δημοσκοπήσεις και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα μίλησε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης.

Ο Γιάννης Βαρουφάκης είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» ότι μετά τις εκλογές του 2023 και την αποτυχία του ΜέΡΑ25 να μπει στη Βουλή, οι περισσότεροι πίστεψαν πως το κόμμα θα διαλυθεί, όπως γίνεται με τα μικρά κόμματα. «Οι δημοσκοπήσεις όμως μας δείχνουν αρκετά πάνω από το 3% κι αυτό σημαίνει πως οι πολίτες μας ακούν κι αυτά που λέμε τους ενδιαφέρουν», τόνισε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25.

Ο κ. Βαρουφάκης, υπογράμμισε ότι το ΜέΡΑ25, «έχει καταρτίσει ένα πλήρες πρόγραμμα» κι αναφερόμενος ειδικά στο αγροτικό ζήτημα και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε πως, «η έρευνα μας έχει αναδείξει “τέρατα και σημεία”».

Ερωτηθείς για το βιβλίο του κ. Τσίπρα, σημείωσε ότι δεν το έχει διαβάσει και ούτε πρόκειται. «Ο Τσίπρας προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό του ως έναν σύγχρονο Οδυσσέα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μοιάζει περισσότερο με τον Μελάνθιο. Με το βιβλίο του, προσπαθεί αν μετατρέψει την ενοχή του σε αφέλεια», υπογράμμισε

«Το καλοκαίρι του 2015, πρόδωσε τον ελληνικό λαό και την ετυμηγορία του στο δημοψήφισμα. Έδωσε στην τρόικα αυτά που αρνήθηκε να δώσει ο Σαμαράς», ανέφερε ο κ. Βαρουφάκης.

Σε ερώτηση για το αν μπορεί ο Τσίπρας να ξαναγίνει Πρωθυπουργός, απάντησε ότι «το σουφλέ δεν φουσκώνει δυο φορές…».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ελπιδοφόρα ανακάλυψη: Σταγόνες για τη μύτη θα μπορούσαν να καταπολεμήσουν τον καρκίνο του εγκεφάλου

DEMO: Πρωτοπορεί στη βιοτεχνολογία και εκπαιδεύει νέους επιστήμονες

Λαϊκές αγορές της Αττικής: Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο

Βουλή: Σήμερα περνά από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο για τη λειτουργία των καμερών στους δρόμους- Τι είπε ο Παπαστεργίου

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:46 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ στέλνει στη Δικαιοσύνη και στην Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος τις καταθέσεις Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

Να σταλούν στη Δικαιοσύνη και την Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος οι καταθέσεις της Καλλιόπης ...
11:17 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Καστανίδης: Το «καρφί» για τον Πέτρο Παππά – Τι γράφει σε ανάρτησή του

Μία ανάρτηση όλο νόημα έκανε ο Χάρης Καστανίδης με αφορμή τα σχόλια που προκάλεσαν τα θετικά λ...
10:41 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Υπεγράφη η ΚΥΑ για τον Εθνικό Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών

Υπεγράφη χθες, Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Π...
09:30 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Συνεχίζεται σήμερα η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την κατάθεση της ορκωτής λογίστριας

Με την κατάθεση της ορκωτής λογίστριας Δέσποινας Μαρκοπούλου, η οποία υπέγραφε τις οικονομικές...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»