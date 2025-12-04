Σάλος στο Σικάγο: Φάτνη παρουσιάζει τον Ιησού με δεμένα χέρια και την Παναγία με μάσκα κατά των χημικών

Μια πρωτότυπη και ιδιαίτερα τολμηρή φάτνη σε εκκλησία του Σικάγο έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην τοπική κοινότητα, καθώς επιχειρεί να συνδέσει την ιστορία της γέννησης του Ιησού με τη σύγχρονη πραγματικότητα της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ στις ΗΠΑ.

Η Lake Street Church of Evanston παρουσίασε φέτος μια φάτνη εμπνευσμένη από επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ (ICE), με τη μορφή της Παναγίας να φοράει αντιασφυξιογόνα μάσκα, για προστασία από τα δακρυγόνα, και το Θείο Βρέφος να εμφανίζεται με δεμένα τα χέρια, τυλιγμένο με μια θερμική κουβέρτα παρόμοια με αυτές που χρησιμοποιούνται στα κέντρα κράτησης.

Δίπλα τους, εκατόνταρχοι της Ρωμαϊκής φρουράς φορούν μάσκες, γυαλιά ηλίου και πράσινα γιλέκα με τη λέξη «ICE».

«Η εγκατάσταση αυτή επαναπροσδιορίζει τη φάτνη ως μια σκηνή αναγκαστικού χωρισμού οικογένειας, δημιουργώντας άμεσες αναφορές ανάμεσα στην προσφυγική εμπειρία της Αγίας Οικογένειας και τις σύγχρονες πρακτικές μεταναστευτικής κράτησης», ανέφερε η εκκλησία στις 25 Νοεμβρίου παρουσιάζοντας το έργο.

«Αυτή η εγκατάσταση δεν είναι διακριτική, επειδή η κρίση στην οποία αναφέρεται δεν είναι αφηρημένη», πρόσθεσε στη σχετική ανάρτηση στο Facebook.

«Ελπίζουμε όσοι την δουν, να συμμετάσχουν στη συζήτηση για το τι σημαίνει πραγματικά “καταφύγιο”, όταν οικογένειες που διαφεύγουν τη βία αντιμετωπίζουν χωρισμό, κράτηση και απανθρωποποίηση. Ελπίζουμε ακόμη ότι αυτή η συζήτηση θα οδηγήσει σε δράση, ανεξάρτητα από θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις».

Η εκκλησία κατέληξε λέγοντας: «Η Αγία Οικογένεια ήταν πρόσφυγες. Αυτό δεν είναι πολιτική ερμηνεία, είναι η πραγματικότητα που περιγράφουν οι ιστορίες της παράδοσής μας εδώ και χιλιετίες. Βλέποντας αυτή την οικεία ιστορία μέσα από την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες σήμερα, ελπίζουμε να αποκαταστήσουμε την ριζοσπαστική της διάσταση και να θέσουμε το ερώτημα: τι σημαίνει να γιορτάζουμε τη γέννηση ενός προσφυγόπουλου, ενώ στρέφουμε την πλάτη μας σε όσους ακολουθούν τα βήματά του;».

Ο Ιησούς με δεμένα τα χέρια

Ο πάστορας Michael Woolf, γνωστός για τις συχνές διαμαρτυρίες του ενάντια στις επιχειρήσεις της ICE στο Σικάγο, δήλωσε στο NBC Chicago ότι «ο μικρός Ιησούς έχει δεμένα τα χέρια με zip ties, επειδή αυτό ήταν πραγματικό περιστατικό που συνέβη στην πόλη μας».

Την οργάνωση της φάτνης ανέλαβε η αναπληρώτρια πάστορας Jillian Westerfield, η οποία εξήγησε πως εμπνεύστηκε από τις επιπτώσεις της επιχείρησης Operation Midway Blitz της κυβέρνησης Τραμπ στο Σικάγο, όπου κρατήθηκαν εκατοντάδες μετανάστες.

«Για εμένα τουλάχιστον, έχω δει το πρόσωπο του Χριστού στους ανθρώπους που υποφέρουν», δήλωσε στην Pioneer Press. «Είδαμε πραγματικά έναν παραλληλισμό ανάμεσα στις δυνάμεις της ICE και τους εκατόνταρχους».

«Αυτό είναι που λέει η Βίβλος ότι συνέβη στον Ιησού, και χρησιμοποιούμε σύγχρονες εικόνες για να το δείξουμε», συνέχισε, προσθέτοντας ότι θεωρεί τη φάτνη μια «αρκετά ξεκάθαρη αναπαράσταση όσων αναφέρει η Βίβλος για την οικογένεια του Ιησού».

Σύμφωνα με τη Αγία Γραφή, ο βασιλιάς Ηρώδης —φοβούμενος ότι γεννήθηκε αντίπαλος που θα ανέτρεπε την εξουσία του— επιχείρησε να σκοτώσει τον μικρό Ιησού διατάζοντας τη σφαγή όλων των αρσενικών βρεφών στη Βηθλεέμ.

Ο Ιωσήφ φυγάδευσε τη Μαρία και το βρέφος για να αποφύγουν το αιματοκύλισμα.

Μιλώντας στην Pioneer Press, η Westerfield σημείωσε ότι οι απόψεις της εκκλησιαστικής κοινότητας συμβαδίζουν με τις δικές της σχετικά με τις επιχειρήσεις της ICE.

Παρότι αναγνώρισε ότι υπήρχαν ανησυχίες για την αντίδραση της ευρύτερης κοινότητας, τόνισε ότι η εκκλησία δεν πρόκειται να υποχωρήσει. Αν κάποιος ενοχληθεί από τη φάτνη, δήλωσε: «Ελπίζω ότι θα αναρωτηθεί γιατί είναι πραγματικά θυμωμένος και η συνείδησή του τον βοηθήσει να αλλάξει».

Ο Woolf σημείωσε ακόμη πως η εκκλησία δεν «εκπροσωπεί όλους τους Χριστιανούς, αλλά σίγουρα εκπροσωπεί ένα κομμάτι της κοινότητας που προσπαθεί να μεταφέρει το μήνυμα: “Αν ο Ιησούς γεννιόταν στην Αμερική σήμερα, πώς θα έμοιαζε αυτή η φάτνη;”».

Ωστόσο, φαίνεται πως δεν ήταν όλοι στην περιοχή σύμφωνοι με τη συγκεκριμένη φάτνη, αφού η μάσκα αερίων αφαιρέθηκε από την Παναγία όπως και οι πλαστικές χειροπέδες από τα χέρια του βρέφους.

Ο Woolf καλεί τώρα τα μέλη της εκκλησίας και τους κατοίκους της γειτονιάς να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της φάτνης στην αρχική της μορφή το Σάββατο.