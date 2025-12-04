Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 και στον δήμο Ευρώτα – «Έντονες βροχοπτώσεις, περιορίστε τις μετακινήσεις»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 και στον δήμο Ευρώτα – «Έντονες βροχοπτώσεις, περιορίστε τις μετακινήσεις»

Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν από λίγο λόγω της κακοκαιρίας, αυτή τη φορά στους κατοίκους του δήμου Ευρώτα, στη Λακωνία.

«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην Δημοτική Ενότητα Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

14:31 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

