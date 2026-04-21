Προκόπι Ευβοίας: Στο πόδι οι κάτοικοι από μπαράζ φωτιών σε κάδους

Enikos Newsroom

Κοινωνία

fwtia kadoi

Μπαράζ φωτιών σε κάδους απορριμμάτων σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 19 Απριλίου στο Προκόπι Ευβοίας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρει το evima.gr, οι φλόγες εκδηλώθηκαν σε έξι κάδους απορριμμάτων που βρίσκονταν σε διαφορετικά σημεία του χωριού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν εστίες καπνού και έντονη δυσοσμία.

Αμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έσπευσε στο σημείο για τη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή σοβαρές υλικές ζημιές πέρα από την καταστροφή των κάδων.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο εμπρησμού. Οι κάτοικοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές σε περίπτωση που αντιληφθούν ύποπτη δραστηριότητα.

Το περιστατικό έρχεται να υπενθυμίσει τη σημασία της πρόληψης και της υπεύθυνης διαχείρισης απορριμμάτων, ειδικά σε κατοικημένες περιοχές όπου τέτοιου είδους συμβάντα μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Σημειώνεται ότι πριν απο τρεις ημέρες υπήρξε κι άλλο περιστατικό στο Προκόπι Ευβοίας με κάδο να παίρνει φωτιά και το σύλλογο των εθελοντών Προκοπίου να φτάνει άμεσα στο συμβάν και να σβήνει γρήγορα την πυρκαγιά.

Πηγή: evima.gr

