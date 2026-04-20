Χαϊδάρι: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για την 13χρονη μαθήτρια – Υπέστη 4 με 5 ανακοπές κατά τη διάρκεια του χειρουργείου

Μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τη 13χρονη μαθήτρια έδωσαν οι γιατροί του νοσοκομείου Παίδων, μετά την πτώση της από τον πρώτο όροφο του 7ου γυμνασίου στο Χαϊδάρι. Η ανήλικη υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο, το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με τα επόμενα 24ωρα να θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία της υγείας της.

Το 13χρονο κορίτσι, παρελήφθη από το ΕΚΑΒ μέσα σε μόλις 4 λεπτά από την κλήση και μεταφέρθηκε αρχικά στο πλησιέστερο νοσοκομείο, που ήταν το Αττικόν. Στη συνέχεια διακομίστηκε διασωληνωμένο στο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου οι γιατροί έπεσαν πάνω του και το έβαλαν αμέσως στο χειρουργείο.

Η 13χρονη φέρει σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τραύμα στον αιμοθώρακα και κατάγματα στη λεκάνη. Οι γιατροί έδωσαν πραγματική μάχη, καθώς σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του Star, η 13χρονη «έφυγε» από τη ζωή 4-5 φορές κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και οι γιατροί, έπειτα από υπεράνθρωπες προσπάθειες, κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Το βασικό σημείο ανησυχίας για τους θεράποντες ιατρούς παραμένει το αιμάτωμα στο κεφάλι. «Ήταν ένα πολύ δύσκολο χειρουργείο το οποίο διήρκησε πάνω από 4 ώρες. Το κορίτσι σώθηκε από θαύμα», τονίζουν, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, καθώς είχε χάσει πάρα πολύ αίμα.

Καθηγήτρια 13χρονης: «Σε κλάσματα δευτερολέπτων γλίστρησε προς τα πίσω»

Εικόνα για το πώς έγινε το περιστατικό, δίνει καθηγήτρια του σχολείου. Σύμφωνα με αυτήν, προηγουμένως είχε καθίσει στο ίδιο σημείο άλλο παιδί, το οποίο όμως πρόλαβαν και απομάκρυναν λέγοντάς του να φύγει από το σημείο.

«Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο ατύχημα. Το κορίτσι μιλούσε με κάποια παιδιά εκείνη τη στιγμή, ενώ νωρίτερα είχαμε πει σε έναν άλλον μαθητή να μην κάθεται εκεί και έφυγε.

Δεν πρόλαβε κάποιος να της πει να φύγει και σε κλάσματα δευτερολέπτων γλίστρησε προς τα πίσω. Ακούστηκαν φωνές από τους μαθητές και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε. Κάποια παιδιά έτρεξαν στο γραφείο και μας είπαν ότι η μαθήτρια έπεσε από τα κάγκελα. Δεν μιλούσε, προσπαθούσαμε να της μιλήσουμε αλλά δεν ανταποκρινόταν. Στο συγκεκριμένο σημείο κάθε μέρα κάθονται αρκετά παιδιά. Σε όλους γίνονται συστάσεις να μην κάθονται στα κάγκελα.»

«Έτρεχα πανικόβλητη, δεν μου έλεγαν τι συνέβη»

«Ήμουν σε δουλειά έξω και με πήραν τηλέφωνο από το σχολείο ότι το παιδί έπεσε από το μπαλκόνι… Έτρεξα πανικόβλητη. Δεν μπορούσε να μου πει κανείς τι ακριβώς είχε συμβεί», λέει η μητέρα της 13χρονης.

Την ίδια ώρα, μαρτυρίες μαθητών αναφέρουν ότι η μαθήτρια καθόταν στην κουπαστή από τα κάγκελα του μπαλκονιού, πριν βρεθεί στο έδαφος. Ωστόσο, κανείς δεν έχει αποσαφηνίσει ακόμη πώς ακριβώς σημειώθηκε η πτώση, με την αστυνομική έρευνα να συνεχίζεται.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τις συνθήκες του ατυχήματος

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση της 13χρονης μαθήτριας το μεσημέρι της Δευτέρας (20/4) στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μετέβη νωρίτερα στο νοσοκομείο, όπου ενημερώθηκε από τον διοικητή για την πορεία της πολύωρης χειρουργικής επέμβασης. Η ίδια υπογράμμισε ότι προτεραιότητα έχει η κατάσταση της υγείας του παιδιού, ενώ ξεκαθάρισε ότι η διερεύνηση του περιστατικού έχει ήδη αρχίσει.

«Αυτή την ώρα προέχει η ζωή και η υγεία του παιδιού. Η διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος σε επίπεδο σχολείου έχει ήδη ξεκινήσει, θα είναι πλήρης και σε κάθε κατεύθυνση», ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη.

Το περιστατικό προκάλεσε σοκ και έντονα ερωτήματα στην τοπική κοινωνία. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη στα δραματικά λεπτά του διαλείμματος. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το κορίτσι έπεσε στο κενό από ύψος περίπου τεσσάρων μέτρων, την ώρα που είχε μόλις χτυπήσει το κουδούνι και οι μαθητές επέστρεφαν στις τάξεις τους.

Στο πλευρό της μαθήτριας βρέθηκε αμέσως η σχολική νοσηλεύτρια που εργάζεται στο συγκρότημα. Η κινητοποίηση υπήρξε άμεση από την πρώτη στιγμή, ενώ για τη μητέρα του παιδιού όλα άλλαξαν μέσα σε ένα τηλεφώνημα από το σχολείο.

Παράλληλα στο σχολείο βρέθηκε η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, ενώ επικουρικά εκλήθησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από το ΚΕΔΑΣΥ.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης συντονίζει τη διαχείριση και στήριξη των μαθητριών και μαθητών, των εκπαιδευτικών και ευρύτερα της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Υπήρχαν μέτρα ασφαλείας στο σχολικό κτίριο;

Οι εικόνες που κατέγραψαν οι τηλεοπτικές κάμερες καταδεικνύουν την κακή συντήρηση τμημάτων του σχολικού κτιρίου. Τα προστατευτικά κάγκελα του μπαλκονιού ναι μεν έχουν αλλαχθεί, όχι όμως και οι υπόλοιποι εξωτερικοί χώροι, όπως το μπαλκόνι.

«Δεν υπήρχαν ούτε κιγκλιδώματα τα οποία να σπάσουν ούτε τίποτα. Ξέρουμε ότι έπεσε το κορίτσι από το μπαλκόνι. Υπήρχε κιγκλίδωμα ήταν σταθερό. Αυτό που μας ενδιαφέρει και προέχει είναι η υγεία του παιδιού. Έχουμε δώσει εντολή να γίνει διερεύνηση του συμβάντος», δήλωσε ο γ.γ Υπουργείου Παιδείας.

Η πτώση της μαθήτριας και ο σοβαρός τραυματισμός της έχουν προκαλέσει σοκ στους συμμαθητές της αλλά και σε όλη τη σχολική κοινότητα.

Το χρονικό

11 το πρωί, την ώρα του διαλείμματος, μία 13χρονη μαθήτρια, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες πέφτει από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στην αυλή, την ώρα που τα παιδιά κατέβαιναν από τις αίθουσες. Τραυματίζεται σοβαρά και στο σχολείο επικρατεί πανικός. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας, η μαθήτρια ενδέχεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία και να ζαλίστηκε.

Το κορίτσι αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν» όπου οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία». Στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Παίδων, εκτιμήθηκε από παιδιάτρους, νευροχειρουργούς και εντατικολόγους και μεταφέρθηκε επειγόντως στο χειρουργείο.

«Ένα παιδάκι έπεσε την ώρα του διαλείμματος από το μπαλκόνι. Κατέβαινε όλο το σχολείο κάτω και αυτό πήγε στο μπαλκόνι και έπεσε. Είναι εδώ η αστυνομία. Καθιστή δεν ήταν το διερευνά η αστυνομία», είπε η διευθύντρια του σχολείου.

«Το παιδί φέρει αιμοθώρακα, έχει κάταγμα βάσης κρανίου και κάταγμα στην αριστερή λεκάνη. Είναι επείγουσα κατάσταση, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρει», είπε ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.