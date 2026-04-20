Μεξικό: Πυροβολισμοί στις πυραμίδες Τεοτιουακάν – Τουλάχιστον δύο νεκροί και τρεις τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στις πυραμίδες του Τεοτιουάκαν στο Μεξικό, έναν δημοφιλή τουριστικό και αρχαιολογικό χώρο έξω από την Πόλη του Μεξικού με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο νεκρούς και τρεις τραυματίες στην τουριστική περιοχή, γεγονός που προκάλεσε κινητοποίηση των Αρχών.

«Ένας άνδρας άνοιξε πυρ στον χώρο των πυραμίδων και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Δυστυχώς, μια γυναίκα καναδικής υπηκοότητας έχασε τη ζωή της και μέχρι στιγμής, υπάρχουν πληροφορίες για αρκετούς τραυματίες, οι οποίοι λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη», ανέφερε το υπουργείο Ασφαλείας σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προσέθεσε πως από τον χώρο κατασχέθηκαν ένα πυροβόλο όπλο, ένα μαχαίρι και φυσίγγια.

Σε βίντεο που έχει ανέβει στα κοινωνικά δίκτυα διακρίνεται ένας άνδρας στην κορυφή της πυραμίδας της σελήνης και ακούγονται πυροβολισμοί.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι ο άνδρας φορούσε τζιν παντελόνι, καρό πουκάμισο και μάσκα.