Αραγτσί: Η ανασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ οφείλεται στην αμερικανική επιθετικότητα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, απέδωσε την κατάσταση «ανασφάλειας» στα Στενά του Ορμούζ στην «στρατιωτική επιθετικότητα» των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ.

Κατηγορίες για ΗΠΑ και Ισραήλ

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η ένταση στην περιοχή αποτελεί αποτέλεσμα των στρατιωτικών ενεργειών της Ουάσιγκτον και του «σιωνιστικού καθεστώτος», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο Αραγτσί πρόσθεσε ότι η διέλευση πλοίων άλλων χωρών από τα Στενά του Ορμούζ πραγματοποιείται «σε συντονισμό με τις αρμόδιες ιρανικές αρχές».

Έκκληση για διατήρηση της εκεχειρίας

Από την πλευρά του, ο Σεργκέι Λαβρόφ υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της εκεχειρίας και αποφυγής νέας ένοπλης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS.