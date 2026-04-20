Τραμπ: «Απίθανο να παραταθεί η κατάπαυση πυρός με το Ιράν χωρίς συμφωνία»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θεωρεί πλέον ότι η κατάπαυση πυρός με το Ιράν λήγει «το βράδυ της Τετάρτης, ώρα Ουάσιγκτον», αλλά ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να την παρατείνει περαιτέρω αν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

«Είναι πολύ απίθανο να την παρατείνω», δήλωσε ο Τραμπ στο Bloomberg σε τηλεφωνική συνέντευξη. Η κατάπαυση πυρός είχε αρχικά προγραμματιστεί να διαρκέσει δύο εβδομάδες και ξεκίνησε το βράδυ της 7ης Απριλίου.

«Δεν πρόκειται να βιαστώ να συνάψω μια κακή συμφωνία. Έχουμε όλο τον χρόνο του κόσμου» πρόσθεσε ακόμη.

Όταν ρωτήθηκε αν θα περίμενε να ξαναρχίσουν αμέσως οι μάχες αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, ο Τραμπ απάντησε: «Αν δεν υπάρξει συμφωνία, σίγουρα θα το περίμενα».

«Θα παραμείνει ο αμερικανικός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ»

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμα ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου επιτευχθεί συμφωνία.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αναμένεται να αναχωρήσει αργότερα τη Δευτέρα για το Πακιστάν, προκειμένου να συμμετάσχει σε συνομιλίες με το Ιράν, οι οποίες, όπως είπε, θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη.

Προηγουμένως, ο Τραμπ είχε αλλάξει πολλές φορές στάση ως προς το αν θα συμφωνούσε να παρατείνει την εκεχειρία. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου με δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα, ρωτήθηκε πέντε φορές αν θα παρατείνει την εκεχειρία και έδωσε τρεις διαφορετικές απαντήσεις.

Νωρίτερα, μιλώντας στο PBS News, δήλωσε ότι «πολλές βόμβες» θα αρχίσουν πέφτουν στο Ιράν αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, όταν λήγει η κατάπαυση πυρός

