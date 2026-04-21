Συνάντηση Σωκράτη Φάμελλου με τον πρόεδρο του ΕΔΕΚ, Νίκο Αναστασίου: «Να μην γίνει η κατοχή και η διχοτόμηση της Κύπρου τετελεσμένη κατάσταση»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Πολιτική

famellos
Συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ Σοσιαλιστικό Κόμμα Νίκο Αναστασίου, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή, Δευτέρα 20 Απριλίου 2026.

«Η απαράδεκτη συνέχιση της κατοχής εδώ και 52 χρόνια, ο «Αττίλας» και η διχοτόμηση της Κύπρου, δεν πρέπει να γίνει τετελεσμένη κατάσταση» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συνάντηση που είχε στη Βουλή με τον πρόεδρο του ΕΔΕΚ, Νίκο Αναστασίου.

Είπε ακόμη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ: «Είμαστε υπέρ της επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό για μία δίκαιη και βιώσιμη λύση με βάση τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η λύση πρέπει να ικανοποιεί όλο τον Κυπριακό λαό, και τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους, χωρίς στρατεύματα κατοχής, και για τον λόγο αυτό παλεύουμε για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά».

Στη συνάντηση, η οποία έγινε σε εποικοδομητικό κλίμα, συζητήθηκε και το μείζον πρόβλημα της ειρήνης και της ασφάλειας, όπου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανέφερε: «Θέλουμε οι δύο χώρες μας, η Ελλάδα και η Κύπρος, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουν συγκροτημένες και δυναμικές πρωτοβουλίες για την ειρήνη και την ασφάλεια. Μετά την παράνομη επίθεση στο Ιράν, αλλά και τις σοβαρότατες αδυναμίες και καθυστερήσεις που παρουσιάζει ο διάλογος για την εκεχειρία, είμαστε υπέρ μιας ειρηνικής επίλυσης όλης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί να παραβιάζεται το Διεθνές Δίκαιο, δεν μπορεί να μην υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί και θεσμοί και να υπάρχουν αυτόκλητοι ‘καουμπόιδες’ που επιβάλλουν τον ‘νόμο του ισχυρού’. Και σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε αυτονόητη τη στήριξή μας στην Κυπριακή Δημοκρατία».

Επίσης, στη συνάντηση συζητήθηκαν και τα εσωτερικά ζητήματα των δύο χωρών, με αφορμή τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο.

Στη συνάντηση συμμετείχε η τομεάρχισσα Εξωτερικών Ρένα Δούρου, καθώς και η υπεύθυνη της Πολιτικής Γραμματείας για τον τομέα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Ράνια Σβίγκου.

Τον πρόεδρο του ΕΔΕΚ Νίκο Αναστασίου, συνόδευε ο Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας, Αντώνης Κουταλιανός, ο αν. πρόεδρος Κομματικής Οργάνωσης ΕΔΕΚ Αθήνας, Ζαχαρίας Τσίρτος, και το μέλος της γραμματείας της Κομματικής Οργάνωσης ΕΔΕΚ Αθήνας, Βάσω Δημοσθένους.

