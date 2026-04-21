Η Κούβα επιβεβαιώνει την πρόσφατη συνάντηση με Αμερικανική αντιπροσωπεία στην Αβάνα

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

ΗΠΑ, Κούβα, σημαίες
πηγή: AP Photo/Ramon Espinosa, File

Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν πρόσφατα με Κουβανούς ομολόγους τους στην Αβάνα, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα στέλεχος του υπουργείου Εξωτερικών της Κούβας, καθώς το νησί αντιμετωπίζει μια βαθιά κρίση λόγω της ασφυκτικής πίεσης που ασκείται από τον πετρελαϊκό αποκλεισμό της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι πραγματοποιήθηκε πρόσφατα εδώ στην Κούβα μια συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπειών από την Κούβα και τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Αλεχάντρο Γκαρσία, διευθυντής του τομέα αμερικανοκουβανικών σχέσεων του υπουργείου Εξωτερικών, στην εφημερίδα Granma του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Ο Γκαρσία δήλωσε ότι στους διαπραγματευτές περιλαμβάνονταν βοηθοί γραμματείς από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Κούβας.

Την Παρασκευή, το αμερικανικό διαδικτυακό ειδησεογραφικό πρακτορείο Axios ανέφερε ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ πραγματοποίησαν πολλαπλές συναντήσεις στην Αβάνα στις 10 Απριλίου με Κουβανούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Ραούλ Γκιγιέρμο Ροντρίγκεζ Κάστρο, εγγονού του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές έθεσαν διάφορους όρους για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με την Κούβα, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης εξέχοντων πολιτικών κρατουμένων, σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλέστηκε έναν αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Γκαρσία αρνήθηκε τους ισχυρισμούς τη Δευτέρα.

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, καμία από τις δύο πλευρές δεν έθεσε προθεσμίες ούτε έκανε απειλητικές δηλώσεις, όπως έχει αναφέρει ο αμερικανικός τύπος. Όλη η ανταλλαγή απόψεων έγινε σε κλίμα ήταν σεβασμού και επαγγελματισμού», ανέφερε.

Τόνισε ότι ο τερματισμός του πετρελαϊκού αποκλεισμού του νησιού από τις ΗΠΑ ήταν «κορυφαία προτεραιότητα» για την κουβανική κυβέρνηση στις συνομιλίες, τις οποίες χαρακτήρισε «ευαίσθητες».

Υπενθυμίζεται ότι κυβέρνηση Τραμπ άρχισε να εφαρμόζει πολιτική μέγιστης οικονομικής πίεσης στην Κούβα μετά την ανατροπή του σοσιαλιστή προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, στις 3 Ιανουαρίου, κύριου συμμάχου της Κούβας στη Λατινική Αμερική.

Πηγή: AFP

