Οικουμενικό Πατριαρχείο: Μήνυμα Βαρθολομαίου υπέρ της οικειοθελούς προσχώρησης ετερόθρησκων στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Σαφές μήνυμα υπέρ της «ανοικτής αγκαλιάς» του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε ετερόθρησκους που προσέρχονται για να ενταχθούν οικειοθελώς στην Ορθόδοξη Εκκλησία, έστειλε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος από το Φανάρι.

Σε κλίμα κατάνυξης και παρουσία πιστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Οικουμενικός Πατριάρχης συμμετείχε στις ακολουθίες της Κυριακής του Θωμά στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό στο Φανάρι.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, παρέστη συμπροσευχόμενος την Κυριακή του Θωμά ή Αντίπασχα, 19 Απριλίου 2026, κατά τη Θεία Λειτουργία, η οποία τελέστηκε χοροστατούντος του Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ιωσήφ.

Την προηγούμενη ημέρα, ο Πατριάρχης χοροστάτησε στον Μέγα Εσπερινό, όπου υποδέχθηκε προσκυνητές, μεταξύ των οποίων και ομάδα άνω των 100 φοιτητών από τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.

Απευθυνόμενος προς τους νέους και τους προσκυνητές, ο Πατριάρχης τόνισε τον οικουμενικό χαρακτήρα της Εκκλησίας και τη διάθεση υποδοχής όλων, ανεξαρτήτως καταγωγής.

«Σας υποδέχομαι μέσα στην πάντοτε ανοικτή αγκάλη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.

Η στοργή αυτής της Εκκλησίας, της αρχούσης και πασχούσης, εκτείνεται σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, όχι επειδή η δικαιοδοσία της είναι τόσο εκτεταμένη και παγκόσμιος, όσο γιατί η αγάπη της είναι μεγάλη και περιχωρεί τους πάντας, Έλληνας, Φλαμανδούς, Καρπαθορώσσους, Ουκρανούς, Γάλλους, Κορεάτες και όποιον άλλο μπορείτε να φανταστείτε».

Μήνυμα για ελεύθερη προσέλευση στην Ορθοδοξία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο ζήτημα των προσερχομένων στην Ορθοδοξία, υπογραμμίζοντας ότι το Πατριαρχείο δεν επιδιώκει προσηλυτισμό αλλά αποδέχεται όσους προσέρχονται εκουσίως.

«Η γραμμή του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου είναι να μην εξαναγκάζουμε κανένα, να μην πιέζουμε κανένα, όποιον όμως έρχεται αυτοπροαιρέτως, οικειοθελώς, εκουσίως δεν μπορούμε να τον εκβάλλουμε έξω. Και έχουμε, δόξα τω Θεώ, τον τελευταίο καιρό ιδιαιτέρως πολλές προσελεύσεις νέων ανθρώπων – και μορφωμένων ανθρώπων – οι οποίοι αισθάνονται μέσα τους ένα κενό και την πλήρωση αυτού του κενού την βρίσκουν στην χριστιανική θρησκεία, και μάλιστα στην Ορθοδοξία. Είναι γεγονός ότι και οι Καθολικοί εδώ στην Κωνσταντινούπολη δέχονται, κατηχούν και βαφτίζουν πολλούς μη χριστιανούς, αλλά εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε – δεν θα έλεγα περισσοτέρους, δεν μπορώ να κάνω αριθμητική σύγκριση – πολλούς, και δεν βιαζόμαστε να τους βαφτίσουμε. Η Βασιλεία του Θεού, η οποία υπάρχει εντός ημών, ευχόμεθα να επεκτείνεται διαρκώς σε όλη την οικουμένη. Ευχόμεθα ο Θεός να πληροί όλους εμάς με ‘πνεύμα ευθές’, όπως ακούσαμε να ψάλλουν οι χοροί προ ολίγου», ανέφερε κατά τον Εσπερινό στο Φανάρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

