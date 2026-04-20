Αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη ή ακόμη και θανατική ποινή ο ράπερ D4vd που κατηγορείται για τον φρικτό φόνο 14χρονης

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Μια φωτογραφία του τραγουδιστή D4vd κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σχετικά με την υπόθεση εναντίον του στο Λος Άντζελες στις 20 Απριλίου 2026. Ο ανερχόμενος σταρ D4vd, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι David Burke, συνελήφθη σε σχέση με τη δολοφονία μιας έφηβης κοπέλας, της οποίας το διαμελισμένο σώμα βρέθηκε στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου που είχε καταχωρηθεί στο όνομα του καλλιτέχνη, δήλωσε η αστυνομία στις 16 Απριλίου. (Φωτογραφία από Frederic J. Brown / AFP)

Ο νεαρός, ταλαντούχος ράπερ D4vd, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Ντέιβιντ Μπερκ, βρίσκεται αντιμέτωπος με την ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς αναστολή ή ακόμη και τη θανατική ποινή, καθώς του απαγγέλθηκαν σήμερα (20/04) κατηγορίες για τη δολοφονία μιας Αμερικανίδας έφηβης, της 14χρονης Σελέστ Ρίβας, το πτώμα της οποίας βρέθηκε σε αποσύνθεση μέσα στον χώρο αποσκευών ενός Tesla, που ήταν καταχωρημένο στο όνομά του, στο Λος Άντζελες.

Στο κατηγορητήριο που ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της πόλης, Νέιθαν Χότσμαν γίνεται λόγος για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων «επαναλαμβανόμενες σεξουαλικές πράξεις, άσεμνες και ακατάλληλες σεξουαλικές πράξεις με ένα πρόσωπο ηλικίας κάτω των 14 ετών, όπως και τον ακρωτηριασμό ενός πτώματος».

Η σορός του θύματος, Σελέστ Ρίβας, βρέθηκε διαμελισμένη και σε κατάσταση αποσύνθεσης μέσα στο Tesla του τραγουδιστή στις 8 Σεπτεμβρίου του 2025.

Η έφηβη αγνοείτο για σχεδόν ενάμιση χρόνο. Με καταγωγή από την κομητεία Ρίβερσαϊντ, στο νοτιοανατολικό Λος Άντζελες, είχε εξαφανιστεί όταν ήταν ηλικίας 13 ετών.

Αστυνομικοί ανακάλυψαν το πτώμα, αφού είχαν κληθεί σε έναν χώρο στάθμευσης κατασχεμένων οχημάτων του Χόλιγουντ από εργαζόμενους και γείτονες, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για μια έντονη δυσοσμία, που προερχόταν από το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το όχημα, πριν από την κατάσχεσή του, ήταν σταθμευμένο για σχεδόν έναν μήνα, σε μια γειτονιά του Χόλιγουντ Χιλς, σε κοντινή απόσταση από ένα εστιατόριο Tesla που είχε πρόσφατα ανοίξει ο Ίλον Μασκ.

Αυτό το φρικτό έγκλημα έχει μαγνητίσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ, κυρίως γιατί το έργο του D4vd έχει μεγάλη απήχηση.

Ο νεαρός άνδρας έγινε γνωστός το 2022 όταν το τραγούδι του “Romantic Homicide” έγινε ανάρπαστο στο TikTok.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

