Γιαννόπουλος στον ΑΝΤ1: «Ψαρεύουν» παιδιά μέσα από το διαδίκτυο και τα οργανώνουν για να διακινούν ναρκωτικά

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Για την υπόθεση της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά μίλησε ο πρόεδρος του “Χαμόγελου του Παιδιού” Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε και στο πώς επιτήδειοι παγιδεύουν παιδιά μέσω διαδικτύου.

Ο κ. Γιαννόπουλος μιλώντας στον ANT1 ανέφερε πως πρόκειται για ένα συχνό φαινόμενο, εξηγώντας:

«Είναι μια προσπάθεια μεμονωμένων ατόμων, συνδυασμός κάποιων που έχουν κάνει μια μικρή ομάδα. Δυστυχώς όταν ένα παιδί ή μια κοπέλα μπει σε αυτήν την κατάσταση, μετά δεν γυρίζει πίσω. Τα εθίζουν στα ναρκωτικά τα παιδιά και μετά τα χρησιμοποιούν και τα εκβιάζουν. Υπάρχουν μικροκυκλώματα, υπάρχουν ενήλικοι οι οποίοι παριστάνουν τα παιδιά. Εύκολα τα κορίτσια πέφτουν σε αυτές τις παγίδες. Ψαρεύουν τα παιδιά μέσα από το διαδίκτυο, τα οργανώνουν για να κάνουν διακίνηση ναρκωτικών και εκείνα εθίζονται στα ναρκωτικά».

«Έχει υπάρξει περιστατικό όπου μια 16χρονη κοπέλα έμπλεξε με κάποιους που ήταν σε αυτήν την κατάσταση, την εγκλώβισαν, κατάφερε και έφυγε και πήρε την αδερφή της, εμείς την βρήκαμε και την πήραμε και έπειτα ξαναπήγε πίσω γιατί την εκβίαζαν. Έχουμε τέτοιες καταστάσεις από 13 – 14 ετών», πρόσθεσε κ. Γιαννόπουλος.

«Μια πρόταση που κάνουμε στους γονείς – εκτός από το να διαπιστώσουν κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά των παιδιών – να επικοινωνούν στο 1056 είτε μέσω τηλεφώνου είτε chat, να έχουν μια εναλλακτική δυνατότητα να μιλήσουν, γιατί μας παίρνουν τα παιδιά τηλέφωνο και μας ζητάνε βοήθεια. Το τελευταίο διάστημα έχουμε πολλές αυτοκτονίες, δύο παιδιά την ημέρα στατιστικά», κατέληξε.

