Ουγγαρία: Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ υπονοεί ότι ο Νετανιάχου θα συλληφθεί ως καταζητούμενος από το ΔΠΔ εάν επισκεφθεί τη χώρα

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Hungary
Ο Peter Magyar μιλάει στα μέσα ενημέρωσης μετά την ήττα του κόμματος του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν στις βουλευτικές εκλογές της Ουγγαρίας. (AP Photo/Denes Erdos)

Σε μια σημαντική αλλαγή κατεύθυνσης από τη θέση του προκατόχου του, Βίκτορ Όρμπαν, ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, εμμέσως πλην σαφώς υπονόησε ότι αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκεφθεί την Ουγγαρία, θα συλληφθεί βάσει του εντάλματος σύλληψης εις βάρος του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.

Συγκεκριμένα, ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δήλωσε σε συνέντευξή Τύπου ότι θα αναστείλει τη διαδικασία αποχώρησης της χώρας από το ΔΠΔ που είχε ξεκινήσει ο Βίκτορ Όρμπαν, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα του θα προβαίνει στη σύλληψη οποιουδήποτε ηγέτη καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), σε περίπτωση που επισκεφθεί τη χώρα.

Όταν ένας δημοσιογράφος του ζήτησε να εξηγήσει πώς συνάδει αυτή η στάση με την πρόσφατη πρόσκλησή του προς τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου – ο οποίος αντιμετωπίζει ένταλμα σύλληψης από το ΔΠΔ για κατηγορίες εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα – να επισκεφθεί την Ουγγαρία για την 70η επέτειο της Επανάστασης του 1956, ο Μαγιάρ απάντησε ότι έχει μιλήσει με πολλούς ηγέτες παγκοσμίως από την εκλογή του και τους «προσκάλεσε όλους, χωρίς εξαίρεση, στην Ουγγαρία».

«Επίσης, κατέστησα σαφές στον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι δεν θα υποχωρήσουμε (σ.σ. από την ακύρωση της αποχώρησης από το ΔΠΔ), επειδή οι συνάδελφοί μου το εξέτασαν και μπορούμε ακόμα να σταματήσουμε την αποχώρηση», είπε μιλώντας στα ουγγρικά.

«Αν κάποιος είναι μέλος του ΔΠΔ και ένα καταζητούμενο πρόσωπο εισέλθει στο έδαφος της χώρας μας, πρέπει να συλληφθεί… κάθε κράτος και κάθε αρχηγός κυβέρνησης γνωρίζει αυτούς τους νόμους» προσέθεσε.

Τα μέλη του μόνιμου δικαστηρίου για εγκλήματα πολέμου είναι υποχρεωμένα να εκτελούν τα εντάλματα σύλληψης που εκδίδει. Ωστόσο, η υποχρέωση αυτή έχει παραβιαστεί κατά καιρούς. Το 2015, η Νότια Αφρική αρνήθηκε να συλλάβει τον τότε πρόεδρο του Σουδάν, Ομάρ αλ-Μπασίρ, όταν επισκεπτόταν τη χώρα για τη σύνοδο κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης.

Ο Όρμπαν ανακοίνωσε την αποχώρηση της Ουγγαρίας από το ΔΠΔ το 2025, λίγο πριν την άφιξη για επίσημη επίσκεψη του στενού του συμμάχου από το Ισραήλ. Η αποχώρηση έκανε την Ουγγαρία το μοναδικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι επίσης μέλος του δικαστηρίου, ωστόσο, ο Μαγιάρ δήλωσε ότι οι νομικοί σύμβουλοί του κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία αποχώρησης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Πρόσθεσε ότι τα τελευταία βήματα της Βουδαπέστης για την αποχώρηση από το δικαστήριο θα μπορούσαν απλώς να ανασταλούν όταν η κυβέρνησή του αναλάβει τα καθήκοντά της στις αρχές του επόμενου μήνα.

Πηγές: Bloomebrg, Times of Israel

