Αντιδράσεις για την απρόσωπη «συμπεριληπτική» φάτνη στις Βρυξέλλες – «Αποκεφάλισαν» το Θείο Βρέφος

Αναβρασμός επικρατεί στις Βρυξέλλες καθώς το πρωί του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου, οι δημοτικές αρχές ανακάλυψαν ότι το κεφάλι του Θείου Βρέφους είχε αφαιρεθεί από τη φάτνη «Étoffes de la Nativité», η οποία βρίσκεται στην ιστορική Grote Markt.

Η κούκλα εντοπίστηκε ακέφαλη, καθώς άγνωστοι είχαν αποσπάσει το υφασμάτινο κεφάλι της κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η αστυνομία κλήθηκε άμεσα, με το περιστατικό να αντιμετωπίζεται ως βανδαλισμός σε δημόσιο χριστουγεννιάτικο διακόσμηση.

Ο Βίκτορ Κανιανζίρα, εκπρόσωπος του δημάρχου Φιλίπ Κλος, υπογράμμισε ότι τέτοια περιστατικά δεν αποτελούν εξαίρεση: «Δυστυχώς, συμβαίνει κάθε χρόνο. Το κεφάλι θα αντικατασταθεί», ανέφερε, μειώνοντας τη διάσταση του θέματος.

Τολμηρή αισθητική με φιλόδοξο μήνυμα

Η φετινή φάτνη, έργο της δημιουργού Victoria-Maria, έχει σχεδιαστεί με μια πιο μοντέρνα και συμβολική ματιά: φιγούρες χωρίς πρόσωπα, φτιαγμένες από πολύχρωμα ανακυκλωμένα υφάσματα, με σκοπό να εκφράσουν την ιδέα της κοινής ανθρώπινης ταυτότητας και της συμπερίληψης.

Η εγκατάσταση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 26 Νοεμβρίου 2025 και πρόκειται να παραμείνει στην πλατεία μέχρι το 2029, αντικαθιστώντας τη διαχρονική ξύλινη φάτνη που στόλιζε την περιοχή επί 25 χρόνια.

Ο πολιτικός απόηχος και οι αντιδράσεις

Η ανορθόδοξη προσέγγιση δεν έγινε δεκτή από όλους. Ο πολιτικός Ζορζ-Λουί Μπουσέ ανάρτησε στο X επικριτικό σχόλιο, χαρακτηρίζοντας τη φάτνη «προσβολή για τις παραδόσεις μας».

Υποστήριξε μάλιστα ότι οι φιγούρες θυμίζουν «ζόμπι σε σταθμούς των Βρυξελλών» παρά παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη σκηνή. Η τοποθέτησή του άνοιξε και πάλι τη συζήτηση γύρω από το πώς πρέπει να αποδίδονται τα χριστουγεννιάτικα σύμβολα σε μια πολυπολιτισμική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.

Παρά τις αντιδράσεις, οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι η φάτνη δεν πρόκειται να απομακρυνθεί και θα παραμείνει ως έχει για την περίοδο των εορτών.