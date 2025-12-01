Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Χριστούγεννα στο εστιατόριο – Ένα εορταστικό μυθιστόρημα γεμάτο μαγεία, από τη συγγραφέα μπεστ σέλερ της USA Today και της Wall Street Journal, Pamela Kelley

Δεκέμβριος στο Ναντάκετ. Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και η μικρή πόλη αρχίζει να κινείται σε ρυθμούς προετοιμασίας. Φώτα, αρώματα, γεύσεις και χρώματα – όλα θυμίζουν τη χαρά και τη θαλπωρή των γιορτινών ημερών.

Η παρέα του αγαπημένου μας εστιατορίου, η Μάντι, η Έμα, ο σεφ Πολ, η τρομερή σερβιτόρα Τζίνα, αλλά και η Τζιλ με τον σύζυγό της Μπίλι, θα περάσει μαζί τις γιορτές για πρώτη φορά.

Όλοι τους θέλουν να κάνουν κάτι πολύ ιδιαίτερο για το μοναδικό «Μίμι’ς Πλέις». Οι ήρεμοι και βαρετοί χειμώνες για τους ήρωές μας στο μικρό νησί είναι μάλλον παρελθόν. Νέες εμπειρίες, ζωές που ξεκινούν με τόλμη από την αρχή, καινούργιοι έρωτες και φυσικά συνταγές γεμάτες αγάπη και νοστιμιά όχι μόνο για την κουζίνα αλλά και για τη ζωή.

