Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Θεοδώρα έρχεται στον Πειραιά για τους αρραβώνες της Μαγδαληνής

Η Μελισσάνθη συναντά τη μητέρα της και την Ασπασία στους αρραβώνες της Μαγδαληνής στο νέο επεισόδιο της σειράς “Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι” απόψε στις 22:30 στον Alpha.

Η Μελισσάνθη παρευρίσκεται στον αρραβώνα της Μαγδαληνής, όπου συναντά τη μητέρα της και την Ασπασία. Η Ιουλία και ο Φωκάς οργανώνουν ένα αποχαιρετιστήριο τραπέζι με τον Σίμο και την Ευγενία, που καταλήγει πιο αποκαλυπτικό απ’ ότι περίμεναν.

Η Ασπασία παρόλο που πηγαίνει στον Πειραιά για τον αρραβώνα της Μαγδαληνής, δεν μπορεί να αντικρίσει τη μητέρα της. Επιστρέφοντας στην Καλαμάτα δέχεται την πρόταση του Μίμη.

Η Πολυξένη ανυπόμονη, γκρινιάζει για το μικρό ρόλο στην ταινία και δυσφορεί με τη διαδικασία της οντισιόν, προκαλώντας εντάσεις στη Μάρθα και το Στάθη.

Η Θεοδώρα καταφτάνει στον Πειραιά και η Μαγδαληνή με τον Οδυσσέα αρραβωνιάζονται υπό την παρουσία των δικών τους ανθρώπων.

