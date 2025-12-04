Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Θεοδώρα έρχεται στον Πειραιά για τους αρραβώνες της Μαγδαληνής

  • Η Μελισσάνθη συναντά τη μητέρα της και την Ασπασία στους αρραβώνες της Μαγδαληνής στο νέο επεισόδιο της σειράς “Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι”.
  • Η Θεοδώρα καταφτάνει στον Πειραιά, ενώ η Μαγδαληνή και ο Οδυσσέας αρραβωνιάζονται υπό την παρουσία των δικών τους ανθρώπων.
  • Η Ασπασία, μετά τον αρραβώνα, επιστρέφει στην Καλαμάτα και δέχεται την πρόταση του Μίμη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Νάντια Ρηγάτου

Η Μελισσάνθη συναντά τη μητέρα της και την Ασπασία στους αρραβώνες της Μαγδαληνής στο νέο επεισόδιο της σειράς “Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι” απόψε στις 22:30 στον Alpha.

Η Μελισσάνθη παρευρίσκεται στον αρραβώνα της Μαγδαληνής, όπου συναντά τη μητέρα της και την Ασπασία. Η Ιουλία και ο Φωκάς οργανώνουν ένα αποχαιρετιστήριο τραπέζι με τον Σίμο και την Ευγενία, που καταλήγει πιο αποκαλυπτικό απ’ ότι περίμεναν.

Η Ασπασία παρόλο που πηγαίνει στον Πειραιά για τον αρραβώνα της Μαγδαληνής, δεν μπορεί να αντικρίσει τη μητέρα της. Επιστρέφοντας στην Καλαμάτα δέχεται την πρόταση του Μίμη.

Η Πολυξένη ανυπόμονη, γκρινιάζει για το μικρό ρόλο στην ταινία και δυσφορεί με τη διαδικασία της οντισιόν, προκαλώντας εντάσεις στη Μάρθα και το Στάθη.

Η Θεοδώρα καταφτάνει στον Πειραιά και η Μαγδαληνή με τον Οδυσσέα αρραβωνιάζονται υπό την παρουσία των δικών τους ανθρώπων.

 Δείτε εδώ τα sneak peeks του αποψινού επεισοδίου

Μελισσάνθη και Ασπασία συναντιούνται μετά από χρόνια: 

Οι αρραβώνες της Μαγδαληνής: 

Ένας άγνωστος άντρας ακολουθεί την Πολυξένη και τη Μάρθα:

Δείτε εδώ το trailer: 

15:59 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

