Κακοκαιρία «Byron»: Δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους στη Λίνδο – Δείτε το βίντεο

Η κακοκαιρία «Byron» πλήττει τις τελευταίες ώρες τη Ρόδο, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες.

Προβλήματα εντοπίζονται στη Λίνδο, όπου οι καταρρακτώδεις βροχές έχουν μετατρέψει τους δρόμους σε χειμάρρους και καταγράφονται πλημμυρικά φαινόμενα.

Η κατάσταση παραμένει δύσκολη και απαιτείται μεγάλη προσοχή από κατοίκους και οδηγούς.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί στη Λίνδο είναι το βίντεο που δημοσιεύει ο «ΚΥΚΛΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ».

Κλειστά αύριο τα σχολεία στη Ρόδο

Με απόφαση του δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, αναστέλλεται αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, καθώς και των αθλητικών εγκαταστάσεων, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Η αναστολή αφορά και τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής, όλα τα Ειδικά Σχολεία και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, το Δημοτικό Ωδείο και όλα τα εργαστήρια που λειτουργούν με ευθύνη του δήμου Ρόδου.

Οι υπηρεσίες του δήμου Ρόδου και το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από την κακοκαιρία.

Συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να τηρούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.