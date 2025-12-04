Κλειστό το Τελωνείο Ευζώνων – Αγρότες έκλεισαν την παλαιά εθνική Θεσσαλονίκης – Έδεσσας και στα δύο ρεύματα

Νέος αποκλεισμός του τελωνείου των Ευζώνων από αγρότες, καθώς πριν από λίγη ώρα ενισχύθηκε το ήδη υπάρχον μπλόκο με 100 – 120 τρακτέρ από τα Γιαννιτσά.

Αρχικά το τελωνείο ήταν ανοιχτό και στην είσοδο και στην έξοδο, ωστόσο έκλεισε εκ νέου και τα συντονιστικά Παιονίας – Γιαννιτσών θα αποφασίσουν τις ώρες ή αν θα πάνε σε επ’ αόριστον αποκλεισμό. Όπως λένε οι αγρότες, όσο πλησιάζει το Σαββατοκύριακο θα κλιμακώνεται ο αγώνας, τα μπλόκα, και θα είναι περισσότερα τα τρακτέρ.

Ήδη και στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, στο Σέλι, πήγαν αγρότες από την Αλεξάνδρεια και έχουν κλείσει επ’ αόριστον το ρεύμα της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση προς τη Βέροια. Ανοιχτό είναι το ρεύμα για τη Θεσσαλονίκη και προς Αθήνα. Αναμένεται όμως το μπλόκο σήμερα να ενισχυθεί από αγρότες της Κρύας Βρύσης,

Ωστόσο, αυτό που επίσης λένε οι αγρότες, επειδή αυτές τις ημέρες οι καιρικές συνθήκες δεν θα είναι οι κατάλληλες, ενδεχομένως κάποιες αρτηρίες, κάποιους δρόμους να τους αφήσουν ανοιχτούς.

Κλειστός παραμένει από τις 12.55 το μεσημέρι ο δρόμος και στα δύο ρεύματα στην είσοδο της Χαλκηδόνας, επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, από τους αγρότες που έστησαν το μπλόκο τους στο σημείο την 1η Δεκεμβρίου.

«Δεν γνωρίζουμε πότε θα ανοίξουμε τον δρόμο», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση θα ληφθεί συλλογικά από τους συμμετέχοντες σε νέα γενική συνέλευση.

Οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο τονίζουν ότι στόχος τους είναι η ανάδειξη ζητημάτων, όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής, η καθυστέρηση στην καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων και η ανάγκη για μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Παράλληλα, όπως λένε, η παρουσία τους στο σημείο αποτελεί μήνυμα προς την κοινωνία και τις τοπικές αρχές για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος και την επίδρασή τους στην τοπική οικονομία.