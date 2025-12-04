Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Τέλος η Λάουρα Κοβέσι από το «τιμόνι» της EPPO – Ο προσωρινός αναπληρωτής της και οι υποψήφιοι διάδοχοι

Σύνοψη από το

  • Η Επιτροπή LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε για τον υποψήφιο που θα υποστηρίξει για τη θέση της Γενικής Εισαγγελέως της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), με τη θητεία της Λάουρα Κοβέσι να λήγει το 2026.
  • Ο Γερμανός Αντρέ Ρίτερ, νυν Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόκειται να αντικαταστήσει την Κοβέσι ως επικεφαλής της EPPO τον επόμενο χρόνο.
  • Η αλλαγή στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναμένεται τον Οκτώβριο του 2026.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Uncategorized

Κοβέσι
Φωτογραφία: Intime

Η Επιτροπή LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε το βράδυ της Τετάρτης για τον υποψήφιο που θα υποστηρίξει για τη θέση της Γενικής Εισαγγελέως της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), στο πλαίσιο της θητείας της Λάουρα Κόντρουτσα Κοβέσι που λήγει το 2026.

Ο Γερμανός Αντρέ Ρίτερ, νυν Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόκειται να αντικαταστήσει την Κοβέσι ως επικεφαλής της EPPO τον επόμενο χρόνο, έπειτα από ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη.

Η θητεία της νυν επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας λήγει το 2026 και οι κανόνες του θεσμού ορίζουν ότι η θέση δεν μπορεί να ανανεωθεί.

Η διαδικασία επιλογής για τον διάδοχό της ξεκίνησε αυτό το φθινόπωρο.

Η αλλαγή στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναμένεται τον Οκτώβριο του 2026, σε μια εποχή που η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει την αναδιοργάνωση των μηχανισμών καταπολέμησης της απάτης. Η μεταρρύθμιση θα μπορούσε να επεκτείνει τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα της EPPO

Ο Ρίτερ θεωρείται το φαβορί για τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO). Ο Γερμανός είναι επί του παρόντος Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας της EPPO και έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στη χώρα του, με εξειδίκευση στο οικονομικό έγκλημα και την απάτη με επιδοτήσεις της ΕΕ. Είχε επίσης υποβάλει αίτηση στην προηγούμενη διαδικασία επιλογής, πριν από έξι χρόνια.

Μεταξύ των υποψηφίων είναι η Αυστριακή εισαγγελέας Ίνγκριντ Μάσλ-Κλάουσεν. Πρώην μέλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εργάστηκε στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αυστρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Eurojust, το ίδρυμα που είναι αρμόδιο για τη δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

Ένας άλλος υποψήφιος είναι ο Ιταλός Στέφανο Καστελάνι, Εντεταλμένος Εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Τορίνο. Έχει εμπειρία στη διερεύνηση οικονομικών εγκλημάτων και στον χειρισμό υποθέσεων κονδυλίων της ΕΕ σε περιφερειακό επίπεδο.

Ο Ισπανός Εμίλιο Χεσούς Σάντσεζ Ουλέντ είναι επίσης υποψήφιος. Εισαγγελέας που ειδικεύεται σε εγκλήματα κατά της δημόσιας διοίκησης, ο Ουλέντ συντονίζει σημαντικές έρευνες στη Μαδρίτη και είναι γνωστός για τις υποθέσεις του που αφορούν διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας.

Πηγή: ΕΡΤNews

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς μπορούμε να τρώμε ζάχαρη χωρίς να κινδυνεύσουν τα δόντια μας – Οι ειδικοί απαντούν

Γοναδοτροπίνες: Ποια και πόσο ασφαλή είναι τα φάρμακα της εξωσωματικής γονιμοποίησης

ΚΕΦΙΜ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων

ΕΛΣΤΑΤ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την ανεργία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
15:05 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Ισραήλ: Το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει αποκλειστικά για την έξοδο των κατοίκων της Γάζας προς την Αίγυπτο

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας θα μπορέσουν να αναχωρήσουν προς τη...
13:02 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Αποκλείστηκε και πάλι το τελωνείο Ευζώνων – Έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 150 τρακτέρ

Στον αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων, τόσο στο ρεύμα εισόδου προς Ελλάδα όσο και της εξόδ...
00:45 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Euroleague: Ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία να ανέβει στην κορυφή, το απόλυτο στην «διαβολοβδομάδα» η Μπαρτσελόνα – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Ο Ολυμπιακός παραδόθηκε στο Μιλάνο και γνώρισε την ήττα από την Αρμάνι των πολλών απουσιών με ...
19:56 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Σοκ στη Μπενφίκα και την Εθνική Νορβηγίας: Ο Σιέλντερουπ αντιμετωπίζει κατηγορίες για κοινοποίηση σεξουαλικού βίντεο με ανήλικους

Ο Νορβηγός διεθνής επιθετικός της Μπενφίκα, Αντρέας Σιέλντερουπ, θα εμφανιστεί σε δικαστήριο σ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»