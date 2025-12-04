Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Τέλος η Λάουρα Κοβέσι από το «τιμόνι» της EPPO – Ο προσωρινός αναπληρωτής της και οι υποψήφιοι διάδοχοι

Η Επιτροπή LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε το βράδυ της Τετάρτης για τον υποψήφιο που θα υποστηρίξει για τη θέση της Γενικής Εισαγγελέως της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), στο πλαίσιο της θητείας της Λάουρα Κόντρουτσα Κοβέσι που λήγει το 2026.

Ο Γερμανός Αντρέ Ρίτερ, νυν Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόκειται να αντικαταστήσει την Κοβέσι ως επικεφαλής της EPPO τον επόμενο χρόνο, έπειτα από ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη.

Η θητεία της νυν επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας λήγει το 2026 και οι κανόνες του θεσμού ορίζουν ότι η θέση δεν μπορεί να ανανεωθεί.

Η διαδικασία επιλογής για τον διάδοχό της ξεκίνησε αυτό το φθινόπωρο.

Η αλλαγή στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναμένεται τον Οκτώβριο του 2026, σε μια εποχή που η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει την αναδιοργάνωση των μηχανισμών καταπολέμησης της απάτης. Η μεταρρύθμιση θα μπορούσε να επεκτείνει τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα της EPPO

Ο Ρίτερ θεωρείται το φαβορί για τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO). Ο Γερμανός είναι επί του παρόντος Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας της EPPO και έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στη χώρα του, με εξειδίκευση στο οικονομικό έγκλημα και την απάτη με επιδοτήσεις της ΕΕ. Είχε επίσης υποβάλει αίτηση στην προηγούμενη διαδικασία επιλογής, πριν από έξι χρόνια.

Μεταξύ των υποψηφίων είναι η Αυστριακή εισαγγελέας Ίνγκριντ Μάσλ-Κλάουσεν. Πρώην μέλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εργάστηκε στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αυστρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Eurojust, το ίδρυμα που είναι αρμόδιο για τη δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

Ένας άλλος υποψήφιος είναι ο Ιταλός Στέφανο Καστελάνι, Εντεταλμένος Εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Τορίνο. Έχει εμπειρία στη διερεύνηση οικονομικών εγκλημάτων και στον χειρισμό υποθέσεων κονδυλίων της ΕΕ σε περιφερειακό επίπεδο.

Ο Ισπανός Εμίλιο Χεσούς Σάντσεζ Ουλέντ είναι επίσης υποψήφιος. Εισαγγελέας που ειδικεύεται σε εγκλήματα κατά της δημόσιας διοίκησης, ο Ουλέντ συντονίζει σημαντικές έρευνες στη Μαδρίτη και είναι γνωστός για τις υποθέσεις του που αφορούν διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας.

Πηγή: ΕΡΤNews