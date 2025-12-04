Πτολεμαΐδα: «Έπιασα το τιμόνι και προσπαθούσα να πατήσω το φρένο» – Ο επιβάτης που ακινητοποίησε το λεωφορείο περιγράφει τις δραματικές στιγμές

  • Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σε λεωφορείο στην Πτολεμαΐδα, όταν ο 56χρονος οδηγός υπέστη ανακοπή και το όχημα εξετράπη της πορείας του.
  • Ένας ψύχραιμος επιβάτης, εργαζόμενος της ΔΕΗ, άρπαξε το τιμόνι και κατάφερε να ακινητοποιήσει το λεωφορείο, αποτρέποντας μεγαλύτερη τραγωδία.
  • Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.
Πτολεμαΐδα: «Έπιασα το τιμόνι και προσπαθούσα να πατήσω το φρένο» – Ο επιβάτης που ακινητοποίησε το λεωφορείο περιγράφει τις δραματικές στιγμές

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα στο λεωφορείο στην Πτολεμαΐδα, το οποίο εξετράπη όταν ο 56χρονος οδηγός υπέστη ανακοπή με αποτέλεσμα το όχημα να καταλήξει στις προστατευτικές μπάρες, περιέγραψε ο επιβάτης, ο οποίος άρπαξε το τιμόνι και ακινητοποίησε το όχημα.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη περίπου στις 7 το πρωί της Πέμπτης (4/12), στον δρόμο Πτολεμαΐδας- Κοζάνης.

Ο επιβάτης -εργαζόμενος της ΔΕΗ- επέδειξε μεγάλη ψυχραιμία όταν κατάλαβε ότι ο οδηγός δεν είχε τις αισθήσεις του και, ενστικτωδώς, κατάφερε να ακινητοποιήσει το λεωφορείο, αποτρέποντας έτσι μία μεγαλύτερη τραγωδία.

Μιλώντας στο kozan.gr, ο επιβάτης περιέγραψε αρχικά: «Eγώ καθόμουν περίπου στη μέση του λεωφορείου. Κάποια στιγμή άκουσα ένα τράνταγμα και πετάχτηκα. Είχε αρχίσει το λεωφορείο να χτυπάει στις προστατευτικές μπάρες. Άρχισαν να φωνάζουν κάποιες κυρίες από τις μπροστινές θέσεις και το λεωφορείο συνέχισε να χτυπά αριστερά δεξιά στις μπάρες».

Όταν ο ίδιος πήγε στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου, όπως λέει, «ο οδηγός ήταν πεσμένος στο πλάι και είχε χάσει τις αισθήσεις του. Έπιασα το τιμόνι και προσπαθούσα να πατήσω το φρένο να σταματήσει. Ο οδηγός είχε εκεί τα πόδια του. Αλλά τελικά τα κατάφερα και σταμάτησε. Αντέδρασα ενστικτωδώς, δεν έχω οδηγήσει μεγάλα οχήματα».

«Ο κόσμος ήταν αναστατωμένος, ήταν λίγο σε πανικό αλλά μόλις σταματήσαμε ηρέμησαν όλοι», πρόσθεσε ο επιβάτης που ακινητοποίησε το λεωφορείο.

Σημειώνεται πως ο οδηγός του λεωφορείου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί του έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 45 λεπτά, ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, κατέληξε.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που επέβαιναν στο λεωφορείο είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με άλλο λεωφορείο.

 

