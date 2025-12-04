Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στην Πιερία – «Προσοχή στις μετακινήσεις»

Enikos Newsroom

κοινωνία

καιρός καταιγίδες

Ήχησε το 112 και στην Πιερία, λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή από σήμερα το μεσημέρι έως το πρωί του Σαββάτου.

Από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα 04-12-2025 έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 06-12-2025 λόγω κατά διαστήματα έντονων καιρικών φαινομένων στην Πιερία, εφιστούμε την προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

14:31 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

