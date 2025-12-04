Λάρισα: Αναβλήθηκε η δίκη των δύο αγροτών που είχαν συλληφθεί – Μαρούδας: «Εδώ θα είμαστε ξανά με τα τρακτέρ»

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Λάρισα: Αναβλήθηκε η δίκη των δύο αγροτών που είχαν συλληφθεί – Μαρούδας: «Εδώ θα είμαστε ξανά με τα τρακτέρ»

Αναβολή για τη Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025, πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας των δύο αγροτών που είχαν συλληφθεί την περασμένη Κυριακή για τα επεισόδια στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Ο λόγος της αναβολής είναι η απουσία των συνηγόρων υπεράσπισης των αγροτών, της κα Ευαγγελίας Λιακούλη και του κ. Βασίλη Κόκκαλη οι οποίοι συμμετέχουν στην Επιτροπή της εξεταστικής στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

“Στα μπλόκα θα είμαστε, πήραμε αναβολή και θα έρθουμε ξανά στις 15/12 ακόμη πιο μαζικά, με τρακτέρ για να αθωωθούν οι συνάδελφοι μας” τόνισε ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ, Ρίζος Μαρούδας.

 

