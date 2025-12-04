Μηταράκης στον Realfm 97,8: «Ο κ. Τσίπρας έχει κριθεί από τον ελληνικό λαό – Όλοι αυτοί που ήταν χθες, το 2023 πήραν 17%»

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τη χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

Αναφορικά με το εάν η ΝΔ θεωρεί αντίπαλό της τον Αλέξη Τσίπρα, ο Νότης Μηταράκης σχολίασε ότι «αντίπαλος μας είναι ο εαυτός μας. Δηλαδή αντίπαλος μας είναι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, το αγροτικό όντας μία μεγάλη πρόκληση. (…) Καμιά φορά είναι δυσκολότερος αντίπαλος ο εαυτός μας. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε».

Για τη χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ σημείωσε ότι «η χθεσινή εμφάνιση του κ. Τσίπρα μου φάνηκε πολύ μονοπρόσωπη για τα δεδομένα της Αριστεράς, δηλαδή ‘εγώ είμαι, όλοι οι άλλοι στο θεωρείο’, μία ηγετική εμφάνιση. Αυτό δεν συνάδει με τον τρόπο που πάντα η Αριστερά προσπαθούσε να δείξει τη συλλογικότητα ως τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας».

Σε σχόλιο ότι πολλά από τα στελέχη από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά βρέθηκαν στο θεωρείο, ο Νότης Μηταράκης ανέφερε ότι «όλοι μαζεμένοι εξ ανάγκης γιατί αν δείτε τα ποσοστά που παίρνει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά και τα άλλα τρία, τέσσερα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ του 2015, είναι εμφανές ότι η πολυδιάσπαση δεν βοήθησε κανέναν. Τώρα αν ο Τσίπρας είναι αυτός που θα τους ενώσει αυτό είναι δικό τους θέμα».

«Ο κ. Τσίπρας έχει κριθεί από τον ελληνικό λαό και τελικά στο βιβλίο του τι μας λέει; Ότι φταίνε όλοι οι άλλοι. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να χτίσεις μια σχέση εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό και να σας θυμίσω ότι όλοι αυτοί που ήταν χθες 17% πήραν το ’23 όλοι μαζί. Δηλαδή κι αυτό το σχήμα, το όλοι υπό τον Τσίπρα και αυτό έχει δοκιμαστεί και δεν απέδωσε», υπογράμμισε ο Νότης Μηταράκης.

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ τόνισε ότι «αν συμφωνήσουμε όλοι ότι το ζητούμενο από εδώ και πέρα οι αγροτικές επιδοτήσεις στην Ελλάδα να δίνονται πολύ πιο ορθά, χωρίς πόρτες και παράθυρα που διάφορα λαμόγια εκμεταλλεύτηκαν, αν τελικά έχει δίκιο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ότι οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν για 3,7 δισ. τέλη Δεκεμβρίου η πραγματικότητα είναι ότι έγινε μία πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση και μία μεγάλη μετάβαση με δύο μήνες καθυστέρηση μόνο. Αν τελικά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, εξοφλήσει ένα αυξημένο ποσό κατά μισό δισεκατομμύριο το ’25 σε σχέση με το ’24 τέλη Δεκεμβρίου αντί τέλη Οκτωβρίου που περίμεναν τα περισσότερα νομίζω ότι τελικά είναι μια επιτυχία».

«Από εκεί και πέρα οι αγροτικές κινητοποιήσεις είναι μία παράδοση στην Ελλάδα, όπως και οι καταλήψεις σχολείων και πανεπιστημίων, μία δυσάρεστη πραγματικότητα της Ελλάδος. Η πραγματικότητα είναι ότι η κυβέρνηση δεν είναι απέναντι στους αγρότες. Δεν διαφωνούμε σε κάτι. Και μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής έχουμε πάρει και μέτρα για την επιτάχυνση και την αύξηση των συνολικών επιχορηγήσεων στους αγρότες», είπε ο Νότης Μηταράκης.

Σε ερώτηση τότε γιατί αντιδρούν και βγήκαν στα μπλόκα οι αγρότες ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ εξήγησε ότι «είναι ενοχλημένοι από την καθυστέρηση αυτή. Πράγματι αν κάποιος περίμενε να πληρωθεί 30 Οκτωβρίου τη βασική και την πήρε 30 Νοεμβρίου είναι ένας μήνας καθυστέρηση. Αν όμως τελικά εξοφληθούν όλοι μέσα στον Δεκέμβριο και η κυβέρνηση μπορέσει και σε θέματα επιπλέον, όπως της μείωσης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, που γίνεται μία προσπάθεια αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι επί της ουσίας έχουμε αντιμετωπίσει τη μεγάλη πλειοψηφία των αιτημάτων των αγροτών».

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εμπλοκή «γαλάζιων» στελεχών ο Νότης Μηταράκης υπογράμμισε ότι «ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση του πρώην γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου που είπε ότι ‘εγώ πήρα 15.000 ευρώ ενώ δεν είμαι κτηνοτρόφος, επειδή σκέφτομαι μήπως γίνω αλλά τελικά που το έψαξα μου βγήκε δύσκολο αλλά τα λεφτά τα κράτησα’. Δεν είναι μονοπώλιο κανενός χώρου να υπάρχουν παράθυρα, να υπάρχουν λαμόγια και με τα τζόκερ κι αυτά δεν είναι καινούριο. Το έχουμε ξανακούσει».

Και συνέχισε: «Το ερώτημα που βέβαια δεν έχει ακόμη απαντηθεί είναι ποιο είναι το μέγεθος του σκανδάλου. Δηλαδή ο ΟΠΕΚΕΠΕ μοιράζει 3 δισ. τον χρόνο, φέτος 3,7 δισ. Τα πρώτα στοιχεία της Οικονομικής Αστυνομίας που είδα πρόσφατα μιλάνε για ένα σκάνδαλο 35 εκατομμυρίων, δηλαδή το 1% των επιδοτήσεων. Είναι πρόβλημα. Προφανώς είναι πρόβλημα αλλά δεν είναι τελικά ίσως στο μέγεθος που κάποιοι προσπαθούν πολιτικά να δείξουν ότι είναι».