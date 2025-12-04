Βασίλης Μπισμπίκης: «Ήθελα να έχω ένα χώρο στην Κρήτη, που να έρχομαι μαζί με τη Δέσποινα και να αράζουμε»

Στο «Κρήτη Tv» μίλησε ο Βασίλης Μπισμπίκης, με αφορμή την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Σπασμένη φλέβα» στο Ρέθυμνο. Ο επιτυχημένος ηθοποιός στις δηλώσεις του εξέφρασε την αγάπη του για το νησί, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «είναι σαν να έχω γεννηθεί εδώ». Επιπλέον αναφέρθηκε στο όνειρο που έχει, την δημιουργία ενός θεατρικού μπουλουκιού στον τόπο που λατρεύει, με το οποίο θα μπορούσε να περιοδεύει σε χωριά.

Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Μπισμπίκης είπε πως: «Την Κρήτη την αγαπάω πολύ, είμαι ερωτευμένος με την Κρήτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι το καταφύγιό μου, νιώθω ότι η ψυχή μου ανήκει εδώ».

«Είναι σαν να έχω γεννηθεί εδώ. Οπότε, για μένα είναι μεγάλη ευτυχία κάθε φορά που επιστρέφω σε αυτόν τον τόπο. Ήθελα να έχω ένα χώρο εδώ, μια φωλιά, που να έρχομαι μαζί με τη Δέσποινα και να αράζουμε. Όχι μόνο καλοκαίρι, και τον χειμώνα μου αρέσει πάρα πολύ», συνέχισε.

Ακόμα, ο επιτυχημένος ηθοποιός εξήγησε ότι: «Θα προσπαθούσα να κάνω θέατρο και στην Κρήτη. Θα προσπαθούσα να κάνω μία ομάδα με ανθρώπους, που θα μπορούσαμε να κάνουμε περιοδείες, να αναβιώσουμε το παλιό μπουλούκι, να πηγαίνουμε σε χωριά στην Κρήτη, που δεν πηγαίνουν εύκολα παραστάσεις. Αυτό είναι ένα από τα όνειρά μου, θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω!».