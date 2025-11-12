Πέτρος Ιακωβίδης: «Έγινα τραγουδιστής γιατί είδα τον Βοσκόπουλο – Έχω καψούρα με τον Καρρά»

Ο Πέτρος Ιακωβίδης βρέθηκε καλεσμένος στη βραδινή εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show» στον ΑΝΤ1, όπου μίλησε ανοιχτά για τη μουσική του πορεία, για την απόφασή του να γίνει τραγουδιστής όταν είδε σε ελληνική ταινία τον Τόλη Βοσκόπουλο, για την «καψούρα» του με τον Βασίλη Καρρά, αλλά και για την συνεργασία του με την Νατάσσα Θεοδωρίδου.

Αναφερόμενος στον Τόλη Βοσκόπουλο, ο δημοφιλής τραγουδιστής αποκάλυψε πως εκείνος υπήρξε η αφορμή για να ασχοληθεί με το τραγούδι. «Έγινα τραγουδιστής γιατί είδα σε ελληνική ταινία τον Τόλη Βοσκόπουλο. Τον είδα που έλεγε το “Γλυκά πονούσε το μαχαίρι” κι είπα στη μάνα μου ότι θέλω να κάνω αυτό. Δεν είχα τη χαρά να τον συναντήσω από κοντά. Μετά έψαξα όλα αυτά που έκανε κι ήταν πρίγκηπας», είπε χαρακτηριστικά ο Πέτρος Ιακωβίδης.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε με ιδιαίτερη αγάπη και στον Βασίλη Καρρά, λέγοντας: «Έχω καψούρα και τον έχω γνωρίσει γιατί είμαστε κι από διπλανά χωριά, τον Βασίλη Καρρά. Αρρώστια».

Παράλληλα, ο Πέτρος Ιακωβίδης μίλησε και για τη Νατάσα Θεοδωρίδου, αποκαλύπτοντας πως ένιωσε βαθιά συγκίνηση όταν την άκουσε να ερμηνεύει το τραγούδι του «Παραδόθηκα σε εσένα», τονίζοντας ότι θεωρεί μεγάλη τιμή να ερμηνεύονται τα κομμάτια του από μια τόσο σπουδαία φωνή.